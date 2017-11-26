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Bakan Bak gençlerle basketbol oynadı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 26.11.2017 17:55
Bakan Bak gençlerle basketbol oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı , 'da gençlerle basketbol maçı yaptı. Bakan Bak, "Onlarla bu tip heyecanları paylaşmak güzel, keyif alıyoruz. 2-3 tane üçlük sayım vardı gördünüz. Dolayısıyla benden memnunlar ve takımlarına da aldılar" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı , kendisini maça davet eden gençlerle basketbol oynadı.

Bakan Bak ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 'daki temasları kapsamında Karaköprü Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Merkezde çeşitli branşlarda eğitim alan gençlerle sohbet eden Bak ile Fakıbaba, zaman zaman da şakalaştı.

Merkezde basketbol oynayan gençlerin daveti üzerine Bakan Bak, ceketini ve kravatını çıkararak oyuna girdi. Yaptığı asist ve blokların yanı sıra attığı sayılarla da takımına galibiyeti kazandıran Bak, kendisini izleyen Fakıbaba ve diğer protokol üyelerinden alkış aldı.

Maçı gazetecilere değerlendiren Bak, "Basketbol oynamak isteyen gençler vardı. 'Siz oynayın bir bakayım, nasılsınız iyi misiniz?' dedim. Onlara biraz katıldık, çok güzel oldu. Onlarla bu tip heyecanları paylaşmak güzel, keyif alıyoruz. 2-3 tane üçlük sayım vardı, gördünüz. Dolayısıyla benden memnunlar ve takımlarına da aldılar. Güzel bir ortam, çocuklar burada cıvıl cıvıl, gençlerimize spor yaptıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakan Bak ile Fakıbaba daha sonra Bozova ilçesinde yapımı süren Atatürk Barajı Kamp Merkezinde incelemelerde bulundu.

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