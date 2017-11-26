Beşiktaş, Süper Lig'de neden başarılı olamıyor?

Geçen hafta Vodafone Park'ta Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan Siyah Beyazlılar dün akşam da Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalarak iki hafta üst üste hem de gol atamadan 4 puan kaybetti ve 13 haftadaki puan kaybı 16'ya ulaştı.

Şampiyon olduğu son iki sezona göre oldukça düşük bir performans sergileyen Beşiktaş, 22 puan aldığı bu sezonun aksine, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonunun 13'üncü haftalarını 29 puan ile geçmişti. Gol açısından da son iki sezonun bir hayli gerisinde kalan Siyah Beyazlılar 2015-2016 sezonunun 13'üncü haftasında 30 gole ulaşırken geçen sezonunun 13'üncü haftasında da 24 gol atmıştı. Bu sezon ise son iki maçı 0-0 beraberlikle tamamlayan Şenol Güneş'in öğrencileri 13'üncü hafta itibari ile sadece 19 golde kalarak puan ve gol açısından geçen sezonları arattı.

RAKİPLER BEŞİKTAŞ'I ÇÖZDÜ MÜ?

Beşiktaş'ın ligde kapanan takımlara karşı pozisyon bulmakta zorlanması ve kontrataktan çok fazla pozisyon vermesi son iki sezondaki oyununun tamamen çözüldüğü ve buna göre önlem alındığı şeklinde yorumlanıyor.

Ancak Anadolu takımlarının yıllardır sadece Beşiktaş'a değil Fenerbahçe ve Galatasaray'a da kapanarak oynaması bu durumu puan kayıplarına bahane yapmaktan çıkartan bir durum haline geliyor. Çünkü Beşiktaş, şampiyon olunan son iki sezonda saha içi organizasyonuna futbolcuların bireysel katkılarını da ekleyerek kapanan takımları aşmayı başarıyordu. Bu sezon ise; hem bireysel oyuncuların Şampiyonlar Ligi'nin aksine Süper Lig'de tam verimli oynamaması, hem de saha içi organizasyonunun yine ligde yetersiz kalması gol sıkıntılarının en büyük sebebi olarak görülüyor.

TALİSCA'NIN PERFORMANSI TARTIŞILIR HALE GELDİ

Beşiktaş'ın öne çıkan bir diğer önemli sorunu ise Anderson Talisca'nın performansı.

Geçen sezon attığı goller ve frikikler ile taraftarın en sevdiği futbolculardan bir haline gelen Talisca, bu sezon gol attığı dakikalar haricinde neredeyse sahada yok gibi. Oynadığı mevki itibari ile 10 numara pozisyonunu doldurması beklenen Talisca lig maçlarında neredeyse yok gibi. Saha içinde top alıp, pas vermekten ve pozisyon yaratmaktan uzak bir oyun anlayışında olan Talisca, kazanılan duran topları da genelde Quaresma kullandığı için adeta yokları oynuyor. Geçen sezonun önemli bir bölümünü sakat geçirmesine rağmen 22 maçta 13 gol atıp 0.59 gol ortalaması yakalayan Talisca'nın sadece 2 asistte kalması 10 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncu için fazlasıyla yetersiz bulunan bir durum. Ancak Talisca, asist sayısının azlığına bu sezon gol atamamayı da ekleyince tartışılan bir oyuncu haline gelmeye başladı. Bu sezon 13 maçta 3 gol atan Brezilyalı yıldızın ortalaması sadece 0.23'te kalmış durumda ve asist sayısı da 2.

Beşiktaş'ın oyun stilinin rakip takımlar tarafından çözülüp ona göre önlem alıp almadığı ne kadar tartışılırsa tartışılsın, Talisca'nın oyun anlayışının rakipler tarafından tamamen çözülüp ilk önlemlerin hep Talisca'ya alındığı gerçeği puan kayıplarının baş sebeplerinden biri olarak sıralanabilir.

OĞUZHAN'DAKİ DÜŞÜŞ TAKIMI ETKİLİYOR

Son iki sezonunun yıldızı Oğuzhan Özyakup'un 13 haftası geride kalan ligde neredeyse hiç bir varlık gösterememesi ve 3-4 haftadır da yedeğe düşmesi, bunun yanında Atiaba'nın da geçmiş sezonlara göre daha çabuk yorulması da Beşiktaş orta sahasının hücum gücünü düşüren en önemli sorunlardan birisi olarak görülebilir.

Hücum yönü çok güçlü olan iyi bir Oğuzhan'ın son iki sezonda Beşiktaş'ın hücum zenginliğine büyük katkı yaptığı bir gerçek. Ancak önce performansı düşen peşinden yedek kalan Oğuzhan'ın sonradan oyuna girdiği dakikalarda da mücadele gücünden uzak görünmesi hem taraftarın hem yönetimin hem de teknik heyetin gözünden kaçmayan bir durum ve herkes Talisca'da olduğu gibi Oğuzhan'ın da bir an önce toparlanmasını bekliyor.