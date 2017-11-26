Bir efsane yok oluyor! Eskişehirspor'un zor günleri...

Maddi açıdan çok zor günler geçiren kırmızı siyahlılarda kongre öncesi kulüp sahipsiz kalırken, yapılacak genel kurul öncesi henüz bir başkan adayı çıkmadı.

201502-18 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Es-Es, çok iyi bir kadro kursa da doğrudan Süper Lig'e çıkamadı ve play-offlara katılmayı başardı. Ancak kırmızı siyahlılar play-off finalinde Göztepe'ye penaltılar sonunda yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını kaybetti.

FIFA'daki alacaklı dosyaları nedeniyle de zor günler geçiren Eskişehirspor'da başkan Halil Ünal görevinden istifa etti. Halil Ünal'ın ardından ise başkanlığa Sinan Özeçoğlu seçildi. Bu arada kırmızı siyahlılara FIFA'dan iki dönem transfer yasağı gelirken, TFF tarafından da 3 puanı silindi.

Bu şartlar altında mücadele eden Eskişehirspor'da 3 puan silme cezasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın da görevinden ayrıldı. Bir süre sonra ekonomik sıkıntılarla baş edemediklerini belirten başkan Sinan Özeçoğlu da konrge kararı aldı. Ancak olağanüstü genel kurul öncesi yeni bir başkan adayı ortaya çıkmadı. 22 Kasım'da yapılması planlanan kongre ise yeterli katılım olmaması nedeniyle 29 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.

FUTBOLCULAR ANTRENMANA ÇIKMADI

Kongreye sayılı günler kala kulübün sahipsiz kalmasına tepki gösteren futbolcular, camianın bu duruma tepkisizliği ve sahipsizliğini protesto etmek için antrenmana çıkmadı.

'SON MAÇIMIZ OLABİLİR'

Takım kaptanı Erkan Zengin de bugün oynayacakları Çaykur Rizespor maçı öncesi yaptığı açıklamada, Rizespor karşılaşmasının son maçları olabileceğini söyledi.

Erkan Zengin, taraftarın Çaykur Rizespor maçında tribünleri doldurmasını istediklerini belirterek, "Bizler sahada kanımızın son damlasına kadar savaşırken, sizlerin de 35 bin kişi ile tribünlerden bizlere destek olmanızı istiyoruz" dedi.

Yaptığı açıklamada, belki de Çaykur Rizespor maçının son maçları olacağının altını çizen Zengin 35 bin kişilik stadyumun dolmasını istedi.

Zengin, "Bizler, Büyük Eskişehirspor camiasının futbolcuları olarak, sezon başında kulübün henüz bir başkanı dahi yokken, her şeyi göze alarak buraya geldik. Geldiğimizde tesiste yiyecek yemeğimiz bile yoktu. Şartlar ne olursa olsun çalışmalarımıza başlayıp, Eskişehirsporumuzun layık olduğu yere getirmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya başladık. Şu an geldiğimiz noktada sezon başından daha kötü bir duruma gelmiş bulunuyoruz. Eskişehirspor'un bu zor durumunda 29 Kasım 2017 Çarşamba günü gerçekleşecek olan, sonucu soru işaretleri ile dolu Olağanüstü Genel Kurul öncesi, Pazar günü çıkacağımız Çaykur Rizespor maçında bu takımın tek ve gerçek sahibi olan büyük Eskişehirspor taraftarından isteğimiz şudur: Çarşamba günü genel kuruldan ne çıkacağını bilmediğimiz, kulübün ileride nelerle karşılaşacağını bilmeden tek görevimiz olan Eskişehirspor'un layık olduğu yere getirmek için bizler sahada kanımızın son damlasına kadar savaşırken, sizlerin de 35 bin kişi ile tribünlerden bizlere destek olmanızı istiyoruz. Nasıl ki milli maçımızda tribünlerimiz tıklım tıklım ise, aynı şekilde bu maçta da sizlerden tüm koltukları doldurmanızı istiyoruz. Belki de Çaykur Rizespor maçı son maçımız olacak" dedi.

BİR ÇOK İLKE İMZA ATTI

* 8 İstanbul, 4 İzmir, 4 Ankara takımı olmak üzere 16 takımın mücadele ettiği 1. Lig'e bu üç il dışında çıkan ilk takımdır.

* Kurulduğu yıl şampiyon olan ilk Türk takımıdır. Dünya genelinde de 2. takımdır

*Türkiye'de ilk uluslararasi futbol maçı naklen yayınını Eskişehirspor-Dinamo Moskova maçından yapılmıştır.

*1971-1972 sezonunda, Eskişehirspor'un 63 gol attığını ve bunun 1. Galatasaray (34) ile 4. Beşiktaş'ın (28) attığı gol toplamından fazladır.

*2000-2001 sezonu sonu itibariyle, galibiyeti mağlubiyetinden fazla 5 takımdan biridir. (242/230, digerleri, GS, FB, BJK, TS) Aynı tarih itibariyle, attığı yediğinden fazla 6 takımdan biridir. (761/739, diğerleri, GS, FB, BJK, TS ve Sarıyer)

*Eskişehirspor aldığında Beşiktaş'ın henüz Türkiye Kupası (Federasyon Kupası)'nı almamıştı.

*Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Kupası ve Başbakanlık Kupalarının üçünü birden kazanan 6 takımdan biri olduğunu, (diğerleri, FB, GS, BJK, TS ve Ankaragücü)

*Fethi Heper'in, Mikelli maçında attığı 4 golle, bir uluslararası karşılaşmada en çok gol atan Türk futbolcusudur.

* İngiltere Kraliçesi'ne çiçek gönderen ilk ve tek Türk futbol taraftarı Eskişehirspor taraftarıdır. Eskişehirspor taraftarının İngiltere kraliçesine, İngiltere'de tedavi gören futbolcuları Necdet Yıldırım'ın tedavisi ile ilgilenmesi amacıyla çiçek göndermiştir ve Kraliçe'de bu mesaja cevap vermiştir.

* Tribünlerde topluca tezahürat yapan ilk taraftar grubu Eskişehirspor'dur. Türk tribünlerinde maçlarda sadece uğultu hakimken Amigo Orhan Türk Futbol tarihinde bir devrime imza atar: hep bir ağızdan tezahürat. Hemen ardındansa şu sözler ortaya çıkıyor. "Es Es Es Ki Ki Ki Eski Eski Es"

* Türk futbol tarihindeki ilk deplasman. Türkiye tribünlerinde insanlar sadece içerideki maçları izlemeye giderken ve yine Amigo Orhan öncülüğündeki EsEs taraftarı deplasmanlara da gider ve diğer takımlara kendi evlerinde tribün nedir nasıl yapılır öğretir.

*Türk futbol tarihinin ilk koreografisi. Amigo Orhan ve büyük EsEs taraftarına artık maçlarda bağırmak, deplasmanlara gitmek yetmez ve yine Türkiye tribünlerinde yeni bir ilke imza atarlar.

* Türkiye'de ilk Deplasman taraftar rekoru da Eskişehirspor taraftarınca kırılmıştır. Konya'da oynanan Eskişehirspor - Aydınspor maçında 32.000 kişi polis kayıtlarına geçmiştir. Ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde de rekorlar arasındadır.

*Eskiyehirspor son olarak imza attığı "ilk" ise hayranlık uyandıracak cinsten. Eskişehirspor 2012 yılında Avrupa Ligi eleme turunda karşılaştığı İskoçya'nın St. Johnstone takımı arasındaki ilişki ve etkileşim görenleri şaşırtıyor. İki takımın karşılaşmalarının ardından her iki takımda kendi liglerinde birbirlerinin forma renklerini kullandılar. Bugün St. Johnstone kentinin tamamı Eskişehirspor taraftarı olmuş durumda. St. Johnstone takımının tribünlerinde büyük bir Eskişehirspor bayrağı her maçta asılı durmaktadır. Eskişehirspor'un bazı maçlarına St. Johnstone taraftarları da topluca gelerek, kırmızı siyahlı takıma destek veriyor.