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: 'Oynadığımız oyunun üzerine çıkmalıyız'

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 26.11.2017 17:53
Rıza Çalımbay: 'Oynadığımız oyunun üzerine çıkmalıyız'

Teknik Direktörü kazanılan Demir Grup Sivasspor maçının ardından, "İyi mücadele ettik. Tabii ki hatalarımız vardı. Hiçbir zaman oyundan kopmadık. Bunun neticesinde hakikaten iyi bir galibiyet aldık. Mutlaka bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden 'da Teknik Direktör karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

Çalımbay, "Her şeyden önce galip geldiğimiz için mutluyuz. Kolay bir galibiyet olmadı. Gerçekten zor bir maç oldu bizim açımızdan. Sivas takımı, son haftalarda mükemmel bir istikrar yakalamış, özellikle kendi sahasında çok iyi oynayan bir takım. Bugün de çok iyi oynadılar. Biz de iyi mücadele ettik. Tabii hatalarımız vardı. Hiçbir zaman oyundan kopmadık. Bunun neticesinde hakikaten iyi bir galibiyet aldık. Mutlaka bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Bundan sonra da oynayacağımız 4 maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Oynadığımız oyunun mutlaka üzerine çıkmamız gerekiyor. Bireysel olarak da iyi şeyler yapmalıyız. Bunların hepsinin farkındayız" dedi.

"KENDİ HATALARIMIZI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Galibiyete rağmen takımın yaptığı hataları görmezden gelemeyeceklerini ifade eden Çalımbay, "Bunların hepsini şu anda düzeltme şansımız yok. Önümüzde 4 lig ve kupa maçlarımız var. Bunları da iyi bir şekilde bitirip devre arasında daha iyi duruma getireceğiz. Belki takviye, belki çalışarak bir şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra daha iyi bir takım haline geleceğiz. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Geçen maç gibi son dakikalarda oyundan kopmadan golümüzü bulduk. İyi bir galibiyet aldık. Teşekkür ediyorum bütün oyuncularıma. Bundan sonrasına bakacağız" diye konuştu.
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