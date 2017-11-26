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'da kadro dışı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 26.11.2017 16:22
Yeni Malatyaspor'da Yalçın Ayhan kadro dışı

Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, futbolcuları 'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını bildirdi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ", kendisini camiasının, kulübün üstünde görmesi ve Yeni spor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'e karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı yönetim kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakıldı. Başkan Gevrek toplantıya, görüşmeye çağırıyor, o gelmiyor. Takım kaptanı olarak toplantılara gelmesi gerekiyor ama gelmiyor." diye konuştu.

Asbaşkan Gündüz, konuyla ilgili yönetim kurulu tarafından önümüzdeki günlerde basın açıklaması yapılacağını aktardı.

"5-6 GOL POZİSYONUNA GİRDİK"

Evkur Yeni Malatyaspor'un 'de Beşiktaş ile golsüz berabere kaldığı maçla ilgili de değerlendirmede bulunan Gündüz, şunları söyledi:

"Maçta 5-6 gol pozisyonuna girdik, Beşiktaş'ın gol pozisyonu az. Takımımız iyi yolda, devre arasından sonra daha iyi duruma geleceğini düşünüyorum. Erol hoca ile oyuncular uyum sağladı. Futbolcular, hocanın futbol anlayışını çok beğeniyor. Teknik direktörümüz karşılaşma öncesi ve müsabaka esnasında rakip takımla ilgili doğru analizler yapıyor, maçı iyi okuyor. Kendisini tebrik ediyorum."

Taraftarların Beşiktaş maçında statta müthiş bir atmosfer oluşturduğunu dile getiren Gündüz, "Taraftarlara ve taraftar derneklerinin başkanlarına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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Yeni Malatyaspor'da Yalçın Ayhan kadro dışı
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