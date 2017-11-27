CANLI | Kayserispor - Medipol Başakşehir

Süper Lig
'de Kayserispor
, Medipol Başakşehir
'i konuk ediyor.
SÜPER LİGDE 17. RANDEVU
İki takım daha önce Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir 8 galibiyet alırken, Kayseri temsilcisi ise 5 defa kazandı. 3 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kayserispor'un ligde son 7 maçtır ise Medipol Başakşehir'e karşı galibiyeti bulunmuyor. Başakşehir, bu istatistiği devam ettirerek Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyetin de verdiği moralle bu mücadeleyi kazanarak 29 puanlı Galatasaray ile puanını eşitlemek istiyor.
STAT
: Kadir Has Stadı
SAAT
: 20.00
HAKEM
: Alper Ulusoy
YAYIN
: beIN Sports 1
KAYSERİSPOR
: Muammer, Lopes, Atila, Kana Biyik, Sapunaru, Şamil, Boldrin, Badji, Mendes, Deniz, Umut Bulut
YEDEKLER
: Mert, Napoleoni, Mevlüt, Hakan, Da Costa, Uğur, Alparslan
TEKNİK DİREKTÖR
: Marius Sumudica
SAKATLAR
: Gyan Asamoah, Varela
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:
Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can, Mossoro, Visca, Kerim Frei, Adebayor
YEDEKLER
: Silviu Lung, Levent, Toledo, Güray, Dejan Meleg, Berkant, Stojiljkovic, Erdal, Kucher
TEKNİK DİREKTÖR
: Abdullah Avcı
SAKATLAR
: Mehmet Batdal, Chedjou, Egemen, Elia