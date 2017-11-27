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Giriş Tarihi: 27.11.2017 19:25 Güncelleme Tarihi: 27.11.2017 19:26
CANLI | Kayserispor - Medipol Başakşehir

İlhan Cavcav Sezonu 13. hafta kapanış maçında puan tablosunda 5. sırada yer alan , 2. sırada yer alan 'i ağırlıyor.

'de , 'i konuk ediyor.

SÜPER LİGDE 17. RANDEVU
İki takım daha önce Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir 8 galibiyet alırken, Kayseri temsilcisi ise 5 defa kazandı. 3 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kayserispor'un ligde son 7 maçtır ise Medipol Başakşehir'e karşı galibiyeti bulunmuyor. Başakşehir, bu istatistiği devam ettirerek Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyetin de verdiği moralle bu mücadeleyi kazanarak 29 puanlı Galatasaray ile puanını eşitlemek istiyor.

STAT: Kadir Has Stadı
SAAT: 20.00
HAKEM: Alper Ulusoy
YAYIN: beIN Sports 1

KAYSERİSPOR: Muammer, Lopes, Atila, Kana Biyik, Sapunaru, Şamil, Boldrin, Badji, Mendes, Deniz, Umut Bulut
YEDEKLER: Mert, Napoleoni, Mevlüt, Hakan, Da Costa, Uğur, Alparslan
TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica
SAKATLAR: Gyan Asamoah, Varela

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can, Mossoro, Visca, Kerim Frei, Adebayor
YEDEKLER: Silviu Lung, Levent, Toledo, Güray, Dejan Meleg, Berkant, Stojiljkovic, Erdal, Kucher
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
SAKATLAR: Mehmet Batdal, Chedjou, Egemen, Elia
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CANLI | Kayserispor - Medipol Başakşehir
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