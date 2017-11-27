Dursun Özbek: "Her hafta Tudor eleştiriliyor ama takım ligde lider"

Galatasaray E-Spor takımının 1905 GSYİAD'a devredilmesiyle ilgili düzenlenen toplantıda basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş maçına değindi. Derbinin ligdeki 34 maçtan birisi olduğunu söyleyen Özbek, "Ezeli rekabetten kaynaklı önemli bir maç. 100 seneyi aşkındır iki takım maç yapıyor. Bu da onlardan birisi. Güzel ve keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Ezeli rekabetin büyüklüğü burada. Galatasaray da hazırlıklarını sürdürüyor. Keyifli bir maç olacak. İzleyenler de büyük keyif alacaktır diye düşünüyorum" dedi. Maçla ilgili tahmini sorulan sarı-kırmızılıların başkanı, "Falcılık yapmamı istiyorsunuz. Bugünkü lige bakarsanız ligdeki bütün takımlar birbirini yenebilecek seviyede. Galatasaray ile Beşiktaş'ın oynayacağı maçın ehemmiyeti, rekabetin 100 yılı aşkın olması. İki takım da birbirini defalarca yenmiş ve berabere kalmış. 3 ihtimalli sonuç her zaman gündemdedir. Sonuç sahada çıkacaktır. İki takım için de önemli maç. Performansını daha iyi gösteren galibiyete uzanacaktır" açıklamasında bulundu.

NEYİN KAVGASI!

"TUDOR ELEŞTİRİLİYOR AMA TAKIM LİDER"

Haftalardır Tudor konusunun yazıldığını söyleyen Dursun Özbek, "Birçok mecrada benim ağzımdan yazılıyor. Böyle bir yorumda bulunmadım. Bir takım düşünün ligde lider, en çok gol atan takım. Ligin ilk haftasından beri lider. Lig uzun bir maraton. Münferit sonuçlar üzerinden antrenörün değerlendirilmesi, Galatasaray'a zarar veriyor. Ne yönetim kurulu, ne de başkanın hiç kafasından geçmeyen bir konu bu. Koskoca Türkiye liginde haftalarca antrenörün eleştirildiği başka bir konu yok. Bunun değerlendirmesini Galatasaray taraftarına bırakıyorum ve basının da öz eleştiri yapması gerektiğini düşünüyorum. 20'ye yakın maç var ve takım lider. Bunun üzerinden antrenörün ne zaman gönderileceği konusu gündemden düşmeli. Galatasaray'ın takım performansını etkileyeceğini düşünüyorum bu konunun. Galatasaray dostu yorumcular bunu konuşmamalı, Galatasaray dostu olmayan yorumcular bunları konuşmaya devam edebilir" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ’A TAŞ!





"GALATASARAY TARAFTARI TEŞEKKÜRÜ HAK EDİYOR"

Tudor'un şu ana kadar Türkiye'de en çok eleştirilen antrenör olduğunu sözlerine ekleyen Özbek, "Maçtaki taktik hatalarının eleştirilmesi normal. Ama zirvedeki bir takımın hocasının haftalarca ne zaman gideceği haberinin yapılması maksatlı. Bunu tartışanların muradı nedir, bunu kendi kendinize sorun. Galatasaray, oyuncularıyla, hocasıyla, teknik kadrosuyla şampiyonluğa koşan bir takım. Bu tartışmaların takımın performansını yıpratmasına müsaade etmeyeceğim. Bugüne kadar ağzımdan birçok şey yazıldı ama hiçbirini ben söylemedim. Biz yolumuza devam ediyoruz ve başarı skalamızı yukarı çekeceğiz. Son maçta 40 bine yakın seyirciyle oynadık. Demek ki Galatasaray taraftarı başka bir taraftar. Çok büyük bir teşekkürü hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

DERBİDE MASKEYLE





"GALATASARAY'I KÂLE ALMAYAN HİÇBİR FEDERASYON OLAMAZ"

Feghouli'nin aldığı 3 maçlık ceza ile ilgili Galatasaray'ın gerekli tepkiyi göstermediğiyle ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Özbek, "Feghouli konusunda Galatasaray tepkisini hukuki merciler bazında göstermiştir. Karara itiraz edildi. Karara itiraz edilmedi demek yanlış. Yönetim kurulu olarak hukuki yolları kullanarak bütün itirazı yaptık. Galatasaray'ı kale almayan hiçbir federasyon olamaz. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübüdür. Hukuk çerçevesinde biz itirazımızı yaptık. Galatasaray, Türkiye'de 500 yıllık geçmişi olan bir eğitim kurumundan doğmuş bir kulüptür. Biz her zaman hukukun bize gösterdiği yolda gideriz. Galatasaray'ın haklarını sonuna kadar savunuruz ama hukuki yollardan savunuruz" diyerek sözlerini tamamladı.