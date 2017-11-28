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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2017 10:32 Güncelleme Tarihi: 28.11.2017 10:37
Kasımpaşa - Boluspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 'u konuk edecek: Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Serkan Çınar yönetecek. Kasımpaşa - Boluspor maçı A2'den canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada 10 puan toplayarak yükselişe geçen Kasımpaşa, sahasında 'u mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.

TFF 1. Lig'de 17 puanla 9. sırada yer alan Boluspor ise Kasımpaşa deplasmanına son 3 lig maçını kazanmanın moraliyle geliyor.

Öte yandan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin çevrim dışı uygulanacağı karşılaşmada VAR hakemleri olarak Halis Özkahya ile Bahattin Şimşek görev alacak.

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