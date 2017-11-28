Şenol Güneş'ten 9-0 yorumu

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, rakiplerinin lige daha çok önem verdiğini belirterek, "Kupa maçlarına iyi başlamak istiyorduk. Disiplinli oynamaya çalıştık. Oyun anlayışımız skora da yansıdı. Rakibin ligde sıkıntıları var, 9 puanı silinen bir takım. Onlar için kupa ikinci planda kalmış olabilir. Lige önem veriyorlar. İyi oyuncuları da var ama bu tip takımların kupayı uzun vadede götürmesi zor. Rakibin konumu ne olursa olsun, kendi oyununu oynamaya çalışan bir takım olarak kazanmayı hak ettik. Skorun farklı olması oyundan kopmalara neden oldu." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın seyircisiz oynanması ile ilgili bir soru üzerine Beşiktaş taraftarlarına çağrıda bulunan deneyimli teknik adam, "Her maçta bize destek oldular. Hiç yanlış yapmasınlar hep doğruyu yapsınlar. Onlarla büyük bir sinerji oluşuyor. Bugün taraftarın olması maça başka güzellik katardı. İyi futbol oynayıp güzel sahalara sahip olunca taraftar geliyor. Bu hale getirildiği zaman her şeyi bitiriyoruz. Statta bin 200 kamera var ama hiç seyirci yok. Tuhaf bir durum var. Tuhaf bir futbol anlayışı olan bir ülkede yaşıyoruz. Bu işin alfabesini yeniden yazmak lazım." ifadelerini kullandı.

"ORKAN YETENEKLİ OYUNCU. UMARIM ORTAYA İYİ BİR YILDIZ ÇIKAR"

Bu sezon ilk kez Beşiktaş forması giyen Orkan Çınar ile ilgili de konuşan Güneş, "Orkan yetenekli oyuncu, öğrenmesi, algılaması, çabukluğu, çalışkanlığı çok iyi ama eksikleri var. Onları düzeltince çok daha iyi olmasını bekliyoruz. Umarım ortaya iyi bir yıldız çıkar." dedi.

Şenol Güneş attığı dört golle dikkatleri üzerine çeken Negredo ile ilgili olarak ise "Negredo çalışıyor, gayreti var. Takıma uyumu da gayet iyi. Attığı goller önemli. Bunları ligde de atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Farkın açılmasının ardından oyuncularını uyarması ile ilgili konuşan siyah-beyazlı takımın teknik patronu, "Belli bir skordan sonra rakip zaten oyundan kopuyor. Bizde de gol atmak isteyen oluyor. Belli bir durumdan sonra 50-60 metre koşuyorsun ve sakatlık riski doğuyor. Ben de blokların kopmadan oynanması gerektiğini söyledim. Burada sakatlık vermeden, kart görmeden oyunu tamamlamamız gerekiyordu. Tolgay kart gördü. Bu tip maçlar rakipler için de bizim için de zor oluyor. Bazı oyuncular hızlı hamleyle hücuma gidiyor, top kaptırınca geriye dönüyor ve yoruluyor. Bu da sakatlıklara sebep olabiliyor." diye yorum yaptı.

"SKORA BAKIP MÜKEMMELİZ DİYEMEYİZ"

Oyun ciddiyetinin önemli olduğunun altını çizen Şenol Güneş, "Bugünkü skora bakıp mükemmeliz diyemeyiz, Akhisar maçındaki skora bakıp da kötüyüz diyemeyiz. İyi oyuncular kötü maç oynayabiliyorlar. Önemli olan işi ne kadar yaptığın. Oyun ciddiyeti önemli. Biz her maça aynı çıkıyoruz. Bazen başaramıyoruz ama böyle gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Ligde kayıp puanları telafi etmek için çok çalışmaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam şunları kaydetti:

"Akhisar maçında 3-4 tane atabilirdik. Malatya'da etkili değildik. Skordan sebepleri aramak doğru değil. Her maçta ciddi şekilde oynamaya çalışıyoruz. Ligde kayıp puanları telafi etmek için daha çok çalışmamız gerekiyor. 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldık, bizim için fazla bir kayıp. Olmuşla ölmüşün konuşulur tarafı yok. Önümüzdeki maçları kazanıp yarışa devam edeceğiz. Takımın iyi niyetinde sorun yok. Maç seçme yok. Bugünkü iştah Malatya'da da vardı ama sahaya yansıtamadık."

Hafta sonu Galatasaray ile oynanacak derbi maç ile ilgili olarak ise Güneş, "Quaresma, Tosic, Pepe ve Necip'in sakatlıkları var. Durumlarına yarın bakacağız. Yarından itibaren oyuncuların yorgunluk durumuna göre hazırlıklara başlayacağız." şeklinde görüş belirtti.

"TALISCA'YA ALTERNATİF BİR OYUNCU İHTİYACIMIZ YOK"

Güneş, Talisca'ya alternatif bir oyuncuya ihtiyaç olup olmadığıyla ilgili bir soruya ise "Talisca'ya alternatif bir oyuncu ihtiyacımız yok. Bugün Cenk atar, Negredo atar, Oğuzhan gol atar, Ricardo gol atmaz, orta yapar. Şampiyonlar Ligi'nde de değişime ihtiyacımız var. Sonuçlara bakıldığı zaman en az gol yiyen takım biziz. Galatasaray 5 gol yemeseydi, o zaman en az gol yiyen takım Galatasaray olacaktı." diye cevap verdi.

GRANDMEDİCAL MANİSASPOR CEPHESİ

Grandmedical Manisaspor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan ise karşılaşma ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Maça baktığımızda Beşiktaş'ı hem bugünkü performansından dolayı, hem de Avrupa'daki performansından dolayı tebrik ediyorum. Oyunun tam anlamıyla hakimi Beşiktaş'tı. Üst düzey bir performans gösterdiler. Hem skor hem de performans olarak bu kadar fark olmaması gerekiyordu. Bu saatten sonra lige dönüp, üst düzey performans göstermenin çabasına girmeliyiz. Toparlanarak ligdeki hedefimize ulaşmak için çabalamamız gerekiyor. Bizim amacımız takım ve bireysel olarak futbolcuların performansını sahaya tam olarak yansıtmaktı. Maalesef bunu tam olarak göremedik ve arada büyük bir açıklık oldu. Bundan dolayı üzgünüz."