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Derbide - düellosu

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2017 13:06 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 13:08
Derbide Gomis-Cenk Tosun düellosu

- derbisi bu sezon attıkları gollerle dikkat çeken Bafetimbi ve 'u karşı karşıya getirecek. Zorlu mücadelede gözler attıkları gollerle takımlarını sırtlayan bu iki ismin üzerinde olacak.

'de cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak - derbisinde gözler bir yandan da golcülerin üzerinde olacak. Bu sezon takıma katılan sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi , derbide takımın en büyük kozu olacak. Gomis, ligde geride kalan 13 karşılaşmanın tamamında forma giyerek toplam 1110 dakika süre aldı. Yıldız golcü, söz konusu müsabakalarda 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.

CENK, AVRUPA'DA VE LİGDE SIRTLIYOR

Beşiktaş'ta ise bu sezon ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımını sırtlayan milli futbolcu , Teknik Direktör Şenol Güneş'in gol yollarındaki en büyük silahlarından. Cenk, ligde bu sezon 12 karşılaşmada sahaya çıktı. Başarılı golcü, bu maçlarda 923 dakikada sürede aldı ve 5 gol, 1 asist ile oynadı.

GALATASARAY'DA SÜRPRİZ GOLCÜLER

İki takımda Gomis ve Cenk'in dışında da golcü isimler bulunuyor. Ligde bu sezon sarı-kırmızılılarda 6 gol kaydetti. Tolga, sakatlığından dolayı derbide oynayamayacak. Galatasaray'da Gomis ve Tolga'nın dışında sürpriz bir golcü daha var. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı defansı Maicon da geride kalan 13 haftada 4 gol attı.

Siyah-beyazlılarda Cenk'in dışında Babel 4 gol, 2 asist ve Talisca 3 gol, 3 asist ile oynuyor. Beşiktaş'ın forvet hattındaki bir başka ismi olan Negroda ise ligde 1 gol kaydetti.

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Derbide Gomis-Cenk Tosun düellosu
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