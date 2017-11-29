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, karşısında

Giriş Tarihi: 29.11.2017 19:27 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 19:57
Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında

5. tur maçında ile karşılaşıyor.

, 'nda sahne alıyor. Sarı lacivertli takım, 5. tur ilk maçında bugün 'la sahasında karşılaşacak.

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Geçen sezon kupada yarı finale kadar gelen Kanarya, Adana temsilcisi karşısında ilk maçta avantaj arayacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maç ATV'den HD kalitesinde ekranlara gelecek. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek..

Fenerbahçe: Erten, Hasan Ali, Neto, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Oğuz Kaan, Mehmet Ekici, Alper, Valbuena, Janssen

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Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında
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