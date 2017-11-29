Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında

Fenerbahçe , Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor. Sarı lacivertli takım, 5. tur ilk maçında bugün Adana Demirspor'la sahasında karşılaşacak.
MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Geçen sezon kupada yarı finale kadar gelen Kanarya, Adana temsilcisi karşısında ilk maçta avantaj arayacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maç ATV'den HD kalitesinde ekranlara gelecek. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek..
Fenerbahçe: Erten, Hasan Ali, Neto, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Oğuz Kaan, Mehmet Ekici, Alper, Valbuena, Janssen