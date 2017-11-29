Galatasaray'da yönetim Tudor'un arkasında

Igor Tudor bu zirvede masaya yatırılırken, özellikle medyada yer alan eleştiriler gündeme alındı. Hırvat çalıştırıcının haksızca ve acımasızca eleştirildiği görüşünde bir araya gelen sarı-kırmızılı yöneticilerin tamamı, Başkan Özbek'in destek açıklamalarının arkasında yer aldılar.

Galatasaray yönetiminin toplantısında, Tudor'un en yakın rakibi Medipol Başakşehir'den 2 puan önde olduğu hatırlatıldı ve şu görüşlere yer verildi:

"Bu takımın tamamına yakını yenilendi. Ama bu kadro sezon başından beri lider. Ezeli rakiplerinin 6 puan önünde bulunan hocamız ısrarla tartışmaların içine çekiliyor. Tudor da bu durumdan rahatsızlığını basın toplantısındaki açıklamalarıyla gösterdi. Yönetim olarak, hocamızın ve takımımızın arkasındayız. Şampiyonluğa inancımız tam. Bizi kimse yolumuzdan çeviremez."