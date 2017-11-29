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'dan 'ya veda

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2017 12:32 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 12:34
Julio Cesar'dan Benfica'ya veda

Portekiz ekibi ile Brezilyalı kaleci karşılıklı olarak sözleşmeyi sonlandırdı.

Portekiz Premier Lig ekiplerinden , Brezilyalı file bekçisi 'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Benfica Kulübünden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki kalecinin sezon sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Takımına veda eden Julio Cesar, "Her zaman Benfica'ya yardım etmeye çalıştım. Gördüm ki daha fazla destek olamayacağım. Söylemesi acı ama durmayı tercih ettim. Kariyerimi sonlandırmak istiyorum. Bu güzel kulübe teşekkür ederim. Burada 8 kupa kazandım. 3,5 yıllık mükemmel bir yolculuktu. Hatıralarımda sadece güzel şeyler kalacak." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Flamengo, Chievo Verona, Inter, Queens Park Rangers ve Toronto'da oynayan Brezilyalı kaleci, 3,5 yıldır Benfica forması giyiyordu.

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Julio Cesar'dan Benfica'ya veda
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