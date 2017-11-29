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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2017 15:23 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 15:27
Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 'la karşılaşacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın 'la karşılaşacak. Yalova Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak. maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Süleyman Abay'ın yöneteceği karşılaşmada Kamil Çetin ve Hüseyin Aylak yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Sinan Dereci üstlenecek.

Maçın rövanşı da Antalya Stadyumu'nda 12-13-14 Aralık günleri arasında oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil olan , ilk turda Etimesgut Belediyespor'u Danilo'nun golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Kırmızı beyazlılar, Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Orhangazi Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Antalyaspor kafilesi 20 kişilik kadrosuyla Yolava'ya hareket etti. Teknik direktör Leonardo Araujo, Orhangazi Belediyespor maçının kamp kadrosuna U21 takımından Mustafa İnan ile Oğuzhan Kolak'ı da dahil etti. Kırmızı beyazlı kafilede Eto'o, Nasri, Menez, El Kabir, Danilo, Sandro, Djourou, Salih ve Zeki yer almadı.

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Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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