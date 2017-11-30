CANLI | B.B. Erzurumspor - Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Erzurum'da karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak ve Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
KADROLAR
BB Erzurumspor: Hakan, Stephane Acka, Ozan Tahtaişleyen, Trtovac, Kubilay, Abdülkadir Özdemir, Hamza Younes, Boubacar Mansaly, Burhan, Haris Harba, Hakan Arslan
Trabzonspor: Esteban, Hubocan, Mustafa Akbaş, Kamil Ahmet, Mas, Batuhan, Kucka, Bero, Olcay, Abdülkadir, Rodallega