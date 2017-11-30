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CANLI | B.B. Erzurumspor -

Giriş Tarihi: 30.11.2017 16:59 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 17:12
CANLI | B.B. Erzurumspor - Trabzonspor

ile , 'nın 5. tur ilk maçında kozlarını paylaşıyor.

5. Tur ilk maçında ile , Erzurum'da karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak ve Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

KADROLAR

BB Erzurumspor: Hakan, Stephane Acka, Ozan Tahtaişleyen, Trtovac, Kubilay, Abdülkadir Özdemir, Hamza Younes, Boubacar Mansaly, Burhan, Haris Harba, Hakan Arslan

Trabzonspor: Esteban, Hubocan, Mustafa Akbaş, Kamil Ahmet, Mas, Batuhan, Kucka, Bero, Olcay, Abdülkadir, Rodallega

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