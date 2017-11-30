Copa Libertadores'te şampiyon Gremio

Güney Amerika
'nın "Şampiyonlar Ligi" kabul edilen kupanın finalindeki rövanş mücadelesinde Lanus
, Gremio
'yu konuk etti.
Brezilya
temsilcisi Gremio, Arjantin
deplasmanında oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını, 27.dakikada Fernandinho ve 42. dakikada Luan'ın attığı gollerle 2-0 önde kapatarak büyük bir avantaj yakaladı.
İkinci yarıda Jose Sand'ın 72. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indiren ev sahibi Lanus, kalan dakikalarda başka gol bulamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Gremio, 83. dakikada Ramiro'nun gördüğü kırmızı kart nedeniyle karşılaşmayı 10 kişiyle tamamladı.
İki maç sonunda, tarihinde ilk defa Copa Libertadores
finali oynayan Arjantin temsilcisi Lanus'a karşı 3-1'lik üstünlük sağlayan Gremio, böylelikle 1983 ve 1995'ten sonra bu kupadaki 3'üncü şampiyonluğunu kazandı.