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'te şampiyon

Giriş Tarihi: 30.11.2017 05:26 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 06:45
Copa Libertadores'te şampiyon Gremio

Futbol Konfederasyonu'nun düzenlediği final rövanş maçında, ilk karşılaşmada 1-0 mağlup ettiği 'in takımını deplasmanda 2-1 yenen kulübü , 3'üncü kez şampiyon oldu

'nın "Şampiyonlar Ligi" kabul edilen kupanın finalindeki rövanş mücadelesinde , 'yu konuk etti.

temsilcisi Gremio, deplasmanında oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını, 27.dakikada Fernandinho ve 42. dakikada Luan'ın attığı gollerle 2-0 önde kapatarak büyük bir avantaj yakaladı.

İkinci yarıda Jose Sand'ın 72. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indiren ev sahibi Lanus, kalan dakikalarda başka gol bulamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Gremio, 83. dakikada Ramiro'nun gördüğü kırmızı kart nedeniyle karşılaşmayı 10 kişiyle tamamladı.

İki maç sonunda, tarihinde ilk defa finali oynayan Arjantin temsilcisi Lanus'a karşı 3-1'lik üstünlük sağlayan Gremio, böylelikle 1983 ve 1995'ten sonra bu kupadaki 3'üncü şampiyonluğunu kazandı.
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Copa Libertadores'te şampiyon Gremio
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