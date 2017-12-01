Dünya Kupası grupları belli oldu!

2018 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar TSİ 18:00'de başlayan kura çekimiyle belli oldu.



Dünya Kupası açılış maçı ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak.



Rusya'nın ev sahipliği kontenjanı nedeniyle doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.



İŞTE GRUPLAR



A GRUBU: Rusya, Uruguay, Mısır, S.Arabistan



B GRUBU: Portekiz, İspanya, İran, Fas



C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka Avustralya



D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya



E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan



F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore

G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama



H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal Japonya