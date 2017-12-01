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grupları belli oldu!

Giriş Tarihi: 1.12.2017 18:55 Güncelleme Tarihi: 1.12.2017 19:05
Dünya Kupası grupları belli oldu!

2018 ’nda yer alan 32 takımın grupları, Rusya’nın başkenti Moskova’da çekilen kura ile belirlendi.

2018 'nda gruplar TSİ 18:00'de başlayan kura çekimiyle belli oldu.

Dünya Kupası açılış maçı ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak.

Rusya'nın ev sahipliği kontenjanı nedeniyle doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU: Rusya, Uruguay, Mısır, S.Arabistan

B GRUBU: Portekiz, İspanya, İran, Fas

C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka Avustralya

D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya

E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan

F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore

G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama

H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal Japonya

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Dünya Kupası grupları belli oldu!
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