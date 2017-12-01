Göztepe'de iki eksik

Süper Lig'de geçen hafta Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, yarın Kardemir Karabükspor'a konuk olacak.

İzmir ekibi, 14. hafta mücadelesinde yarın saat 16.30'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak. Müsabakada hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

Ligde 21 puan ve averajla 7. durumda bulunan Göztepe'nin rakibi Kardemir Karabükspor ise 8 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor. Dış sahada son 2 maçında galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, son 2 deplasman karşılaşmasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilirken, Bursaspor'la golsüz berabere kaldı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Mathieu Peybernes, yarınki maçta forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde Halil Akbunar ile Rajko Rotman, sarı kart cezası sınırında bulunuyor.