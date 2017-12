Maicon takım arkadaşlarını o Beşiktaşlı için uyardı!

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Maicon, Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Derbilerin diğer maçlara göre öneminin daha fazla olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Derbiden kazanılacak 3 puan da ekstra motivasyon sağlayabiliyor. İyi, güzel bir maç bizi bekliyor. Çok önemli bir maç. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Tabii ki bu maç ligin kaderini belirlemeyecek. Ekstra motivasyon kazandıracak. Bu demek değildir ki ters bir sonuçta her şey terse dönecek" diye konuştu.



"LİDERLİĞİ HAK EDEN BİR GALATASARAY VAR"

Galatasaray'ın liderliği hak ettiğini vurgulayan Maicon, "Lider olarak gideceğiz. Avantajımız var ama bunu kendi lehimize çevirmeliyiz. Ligdeki durumumuzun iyi olduğu aşikar. Bunu düşünerek gidip orada bunu kullanmalıyız. Her maça iyi hazırlanıyoruz. Aynı mantaliteyle çıkacağız. Umarım sonuç bizim lehimize olur" şeklinde konuştu.



"AKILLI VE DİKKATLİ OYNAMALIYIZ"

Maça en iyi şekilde hazırlanabilmenin önemine değinen yıldız savunmacı, "Bu iyi giden süreci güzel bir galibiyetle devam ettirmek istiyoruz. Akıllı ve dikkatli oynamamız lazım. Ona göre de maç şekillenecek" dedi.



"TÜRKİYE'DEKİ DERBİLERİN ATMOSFERİ İNANILMAZ"

29 yaşındaki futbolcu, "Tek bir derbi oynadım ama bu zaman kadar oynadığım en ateşli derbi oldu. Umuyorum cumartesi günü verdiği imaj da böyle olur. Deplasman takımı olabiliriz. Taraftarımız orada daha az olabilir ama bir futbolcu için taraftarın olması, o sesi, o duyguları hissedebilmesi çok önemli" diye konuştu.



"UMARIM PORTO'DAKİ GİBİ YENERİZ"

Porto'da oynarken Beşiktaş'a karşı mücadele ettiğini hatırlatan Maicon, "Güzel bir ambiyans vardı. Türkiye'nin her yerinde ev sahibi takım o ambiyansı veriyor. Porto ile oynadığım maçta da Beşiktaş'ı yenmiştik. Umarım cumartesi kazanan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.



"QUARESMA ÇOK KALİTELİ BİR OYUNCU"

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın kaliteli bir oyuncu olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, "İnsan olarak da karakterini sevdiğim biri. Yetenekli bir oyuncu. Kendisiyle oynadığım için de şanslıyım. Porto'da efsane olan bir oyuncu mutlaka kendi takımının en önemli silahlarından biri olacaktır. Ama bizim hedefimiz galip gelmek" değerlendirmesinde bulundu.



"IGOR TUDOR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR AVANTAJ"

Igor Tudor'un çok iyi bir teknik direktör olduğunu söyleyen Maicıon, "Beni, takım arkadaşlarımı en şekilde maça hazırlıyor. Bu zamana kadar da bunu görüyoruz. Çok iyi bir başlangıç yaptık. Lideriz. Bunda da tabii ki hocamızın çok büyük bir payı var. O, benim ve takım arkadaşlarım için önemli bir avantaj" dedi.



"HEDEF, MAYIS AYINDA ŞAMPİYON OLMAK"

Maicon, lider olduktan sonra da çalışmayı bırakmamaları gerektiğini belirterek, "Her zaman daha iyi odaklanmamız lazım. Her hafta daha iyi olmak istiyoruz. Önemli bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Hedef, Mayıs ayında şampiyon olup taraftarımızı mutlu etmek" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE LİGİ'NİN KALİTESİ YÜKSEK"

Süper Lig hakkında da konuşan Maicon, "Şu zamana kadar Portekiz ve Brezilya Ligi'nde oynadım ama Türkiye Ligi'nin de kalite düzeyi gayet yüksek. Yapılan çok önemli yatırımlar, alınan önemli oyuncular var. Her geçen sene rekabet daha da artıyor. Umarım ilerleyen yıllarda da böyle devam eder ve Türkiye, dünya ligleri arasında üst sıralardaki yerini alır" şeklinde konuştu.