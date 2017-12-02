Ahmet Bulut'tan flaş Arda Turan açıklaması

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Beşiktaş-Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Bulut, Arda'nın devre arasında Barcelona'dan ayrılacağını duyurdu. Bulut'un açıklamaları şöyle:

"GALATASARAY'LA GÖRÜŞMEDİK"

"Devre arası için 3-4 tane görüştüğüm bir kulüp var. 15 gün sonra belli olacak. Galatasaray'la görüşmem olmadı. Türkiye'den başka takım var ya da yok dersem, zaten belli olur. Ya opsiyonlu kiralık olacak ya da satılacak Arda. İngiltere, İspanya, İtalya'dan teklifler var."

BEŞİKTAŞ DEVREDE

Öte yandan A Spor canlı yayınında açıklamaları yorumlayan Serkan Korkmaz, Beşiktaş'ın Arda Turan için zemin yokladığını belirtti. Turgay Demir ise Arda'nın Beşiktaş'ta forma giyecek form düzeyinde olmadığını ancak Fenerbahçe'nin milli yıldızı alacağını belirtti.