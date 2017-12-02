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  4. Tudor'dan basına: Bana nasıl bir ders vereceksiniz?

'dan basına: Bana nasıl bir ders vereceksiniz?

Giriş Tarihi: 2.12.2017 22:07 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 22:12
Tudor'dan basına: Bana nasıl bir ders vereceksiniz?

Igor , 'a 3-0 kaybettiği derinin ardından sinirliydi. Hırvat teknik adam, kendisine yöneltilen sorulara gergin yanıtlar verdi.

Teknik Direktörü Igor , 'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından ilginç açıklamalarda bulundu.

İşte Tudor'un o sözleri:

"Beşiktaş iyi oynadı, biz iyi oynayamadık, tebrik ediyoruz. Bugün kendimiz değildik. Kaybedebilirsin ama kendin olman lazım. Bugün Galatasaray gibi oynamadık. Kendi oyuncularımda stat, atmosfer gibi şeylerden etkilenen bir durum gördüm, bu da hoşuma gitmedi. Bugün çıktığımız 11, kafamda düşündüğüm en iyi 11'di, o yüzden bu 11 ile oynadık."

Beşiktaş, Avrupa'daki gibi!

NASIL BİR DERS VERECEKSİNİZ BANA?

Tudor, "Basında yapılan eleştirilerden ders çıkardınız mı?" şeklindeki soruya ise sert bir yanıt verdi:

"Nasıl bir ders vereceksiniz bana? Bugün almamız gereken ders ne? Ofansif mi oynadık, defansif mi oynadık?"

Beşiktaş - Galatasaray maçından kareler

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