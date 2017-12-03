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puanı hatırladı

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2017 15:32
Gaziantepspor puanı hatırladı

TFF 1. Lig'de son 4 haftadır mağlup olan , sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 14. haftasında sahasında ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

9. Dakikada sağ kanattan gelişen İstanbuspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cajic düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 0-1

43. Dakikada gelişen spor atağında Harun'un ortaladığı topa rövaşata ile vuran Müslüm meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

69. Dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantepspor atağında Harun'un ortaladığı topa bekletmeden vuran Elyesa'nın şutu az farkla auta çıktı.

71. Dakikada İstanbulspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet Demirci'nin şutu auta çıktı.

90. Dakikada sol kanattan serbst vuruş kullanan Gaziantepspo, Harun'un vurduğu şut üstten auta çıktı.

90+5. Dakikada gelişen İstanbulspor atağında ceza sahası içinden İbrahim'in vuruşunda top direkten auta çıktı.

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Kadir Sağlam xx , Mehmet Kaan Bingül xx, Bilal Gölen xx

Gaziantepspor: Selçuk xx, Şenol Can xx, Elyesa xx, İlker xx, Muhammed x (Mehmet Sait dk.45 x), Oktay xx, Müslüm xxx, Gökhan xx, Yusuf Erdem xx, Mustafa x (Hasan dk.39 x), Harun xx

İstanbuspor: Okan xx, Onur xx, Onur Ergün xx, Cajıc xx ( Muhammed dk.71 x), Oğuzhan xx, Kubilay xx, Muhsin xx (Eslem dk.78 x), Mehmet Zeki xx, İbrahim Halil xx (Bougouhi dk.64 x), İbrahim xx,

Goller: Müslüm (dk.43) (Gaziantepspor) Cajic (dk.9) (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: Mustafa Nacar, Yusuf Erdem (Gaziantepspor), Muhsin, Oğuzhan, (İstanbulspor)

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Gaziantepspor puanı hatırladı
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