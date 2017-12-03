İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor maçı öncesi farklı bir heyecan yaşıyor. 2016-2017 sezonunun 7. haftasında Antalyaspor'un başına gelen Rıza Çalımbay, 2017-2018 sezonuna ise transfer ettiği oyuncularla birlikte kendi kadrosuyla yeni sezona başlamıştı. Akdeniz temsilcisinin Kayserispor'a 2-0 mağlup olmasının ardından işler iyi gitmeyince Antalyaspor ile yollarını ayıran Rıza Çalımbay, aynı sezonda Trabzonspor'un teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından bordo-mavili takımın başına geçti.

Deneyimli teknik adam Antalyaspor'un başında çıktığı 33 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Çalımbay, bordo-mavili takımın başında ligde çıktığı 5 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



MUHTEMEL 11

Trabzonspor'un yarın oynanacak karşılaşmaya Onur, Pereira, Hubocan, Durica, Mas, Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Castillo (Olcay), Burak ve N'Doye 11'iyle çıkması bekleniyor.