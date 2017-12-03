"Öyle güzel oynadık ki Fırat Aydınus..."

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile yaptıkları derbi maçta, çok güzel bir futbol ortaya koyarak farklı galibiyet aldıklarını söyledi.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Galatasaray karşısında ortaya koyduğumuz futbol, 3-0'lık skorun önüne geçti. Tabii ki 3-0'lık galibiyet çok güzel. Maç daha farklı bir skorla da bitebilirdi. Özellikle ikinci yarı müthiş oynadık. Beşiktaş, Türkiye'deki bütün futbolseverlere keyif verdi. İnsanların tribüne gitmediğini söylüyorlar ama Beşiktaş'ın stadındaki durum ortada. Müthiş oynuyoruz ve taraftarlarımız her maç bizi destekliyor." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilediklerini hatırlatan Albayrak, "Derbide alınan galibiyete rağmen ligde şampiyon olmadık. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi gidiyoruz. Önümüzde bir yol var ve bu yolda da iyi gidiyoruz. En büyük hedefimiz başarıyı sürekli hale getirmek ve her sezon şampiyon olmak. Avrupa'da da ilk 10 takım arasına girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki iyi futbolunun Süper Lig'e daha önceki maçlarda yansımadığını vurgulayan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lige odaklanırsak neler olacağını gördük. Galatasaray karşısında bunun olabileceğini gösterdik. Oyuncularımız müthiş mücadele verdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki grup mücadelesiyle Süper Lig'i bir arada götürmek kolay değil. Bunlar televizyonda seyrederek olmuyor, oynayarak oluyor."

Takımın uzun zamandır birlikte oynayan futbolculardan kurulu olduğunu belirten Albayrak, "Bir takım iskeleti var. Onların yanına 1-2 tecrübeli oyuncu ekledik. Hocamız da tecrübesini ortaya koyuyor. Yönetimin desteğiyle beraber başarılar geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Ligde zirve mücadelesinde çok sayıda takımın olduğunu ifade eden Albayrak, "Alttan gelenler var. Göztepe, Trabzonspor ve diğerleri var. Zirve mücadelesinde çok sayıda takımın olması her maçın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Hiçbir takımın maç kaybetme lüksü yok. Ciddi bir yarış yaşanıyor." şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ ARTIK BÜYÜK TAKIM KİMLİĞİNE BÜRÜNDÜ"

Takımda birbirleriyle iyi anlaşan teknik ekibin ve oyuncuların olduğunu anlatan Albayrak, şunları söyledi:

"Futbolumuz göze iyi geliyor. Beşiktaş artık büyük takım kimliğine büründü. Üst üste şampiyonuz. Tecrübeyi üzerine koyarak bugünlere geldik. Beşiktaş, büyük maçlarda nasıl oynayacağını, o atmosfere nasıl çıkacağını biliyor. Bunda hoca faktörünün yanında Vodafone Park ve taraftarın etkisi çok fazla. Müthiş bir atmosfer oluşturuyoruz."

"OĞUZHAN TAKIMI ÇOK İYİ YÖNETTİ"

Derbi maçta oyuncuların performansını değerlendiren Albayrak, kaptan Oğuzhan Özyakup'un bekledikleri performansı sahaya yansıttığını dile getirdi.

Oğuzhan'ın, gol atamasa da kendisinden bekledikleri futbolu oynadığını belirten Albayrak, "Oğuzhan, takımı çok iyi yönetti. Kilit paslar attı. Gol pozisyonlarına girdi. Oyuncuların hepsi iyiydi. 3-0'lık galibiyetin mimarı tüm oyuncular." ifadelerini kullandı.

Galatasaray karşısında çok pozisyona girdiklerini vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

"Tosic bile gol attı. Tosic'in golünün anlamı farklı. Savunma oyuncuları genelde kornerde gol arar. Takımlarda genelde stoperler atılan kornerlerde öne çıkar ancak pozisyon sonrası hemen görev yerine dönmeye çalışır. Derbi maçta Tosic, öyle inanmış ki Galatasaray ceza sahası içinde kalmış ve top önüne geliyor. O da golünü kaydetti. Çok inanmış ve iyi hazırlanmıştık. Hocamızın katkısı çok büyük. Sonradan oyuna giren herkes görevini yaptı. Negredo da şık bir gol attı."

Grandmedical Manisaspor karşısında aldıkları 9-0'lık galibiyetin ardından Galatasaray'a karşı da çok etkili bir oyun sergilediklerini aktaran Albayrak, "Derbi maçı, sonrasında bir kez daha izledim. Muslera'nın tuttukları değil, bizim kaçırdığımız 8 müthiş pozisyon var. Derbide pozisyon zenginliğimiz oldu. Takımda öyle bir heyecan vardı ki Quaresma, Oğuzhan gol kaçırdıkça kenarda Negredo ve Talisca üzüntüden kendilerini yerlere atıyorlardı." değerlendirmesinde bulundu.

"AYDINUS İLE İLGİLİ OLUMSUZLUKLAR ÖN PLANA ÇIKMADI"

Derbi karşılaşmasının hakemi Fırat Aydınus'un yönetimini de değerlendiren Metin Albayrak, "Galatasaray karşısında öyle güzel oynadık ki Fırat Aydınus ile ilgili olumsuzluklar çok fazla ön plana çıkmadı. Maçta Gomis, Tolgay Arslan'a kafayla kötü vurdu. O anda ben çok korktum. Devre arasında başkan Fikret Orman'ın isteğiyle aşağı indim. Tolgay aldığı darbelerle iyi değildi, yüzü bembeyazdı. Gomis bunları üst üste yaptı ancak sarı kart görmedi." diye konuştu.

LEİPZİG MAÇI

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son haftasında Leipzig ile yapacakları maçı değerlendiren Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Leipzig maçında sadece statüyü tamamlamak için Almanya'ya gidiyoruz. Gruptaki son maçımız ve bizim için bir formalite mücadelesi olacak. Esasında bundan sonraki turda karşımıza kim gelecek, ona bakıyoruz. Onun heyecanı var. İnşallah şansımız iyi olur. Gruptan sonra eleme maçları oynanacak. Elemelerde sonuç hiç belli olmuyor. Takımımıza çok güveniyoruz. Elemelerde daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Şimdilik Süper Lig'e odaklandık. Durum bunu gerektiriyor. Son 16 turuna kadar rahatız."