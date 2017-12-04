CANLI| Trabzonspor - Antalyaspor

Ligin 9. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi göreve başlayan Çalımbay yönetiminde bordo-mavililer, 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.



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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



27. dakikada omuzundan sakatlanan Durica'nın yerine Mas oyuna dahil oldu.



38. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağından Celustka'nın yerden pasında ceza sahası yayı üzerinde gelişine vuran Deniz Kadah'ın şutu Okay'dan geri döndü.



41. dakikada Onazi'nin pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ferhnat'ın üzerinden ağalarla buluştu. 1-0

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Durica (Dk. 27 Mas), Hubocan, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Onazi, Yusuf Yazıcı, Castillo, Burak Yılmaz, N'Doye

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Chico, Diego, Sakıb Aytaç, Charles, Vainqueur, Maicon, Yekta Kurtuluş, Deniz Kadah, Eto'o

Gol: Dk. 41 Burak Yılmaz (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 44 Pereira (Trabzonspor)

HEDEF ÜST ÜSTE 3 GALİBİYET

Çalımbay ile ligin 12. haftasında Osmanlıspor'u sahasında 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek çıkışa geçen Karadeniz ekibi, Antalyaspor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç üst üste galibiyet elde etme başarısı gösterecek.

Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesi Uğur Demirok ve Jose Sosa'nın sakatlıkları sürüyor.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Juraj Kucka, Matus Bero ve Burak Yılmaz sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.



2 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, ligde son oynadığı Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, sakatlığı bulunan Uğur Demirok'un yerine Slovak futbolcu Tomas Hubocan'a görev verirken, savunmanın solunda ise Emmanuel Mas'ın yerine Mustafa Akbaş'ı ilk 11'de tercih etti.

Uğur Demirok'un yanı sıra tedavileri süren Hasan Batuhan Artarslan ve Jose Sosa ile genç oyuncular Abdurrahim Dursun ve Uğurcan Çakır, 21 kişilik kadroda yer almadı.

ÇALIMBAY, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Sezona başladığı Antalyaspor'la ligin 5. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yolları ayrılan Rıza Çalımbay, eski takımına karşı Trabzonspor'un başında görev aldı.

Antalyasporlu oyuncular, maç öncesi eski teknik direktörlerine sarılarak hasret giderdi.

ANTALYASPOR'DA NASRİ YOK

Antalyaspor, Trabzonspor karşısına tek değişlikle çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, geçen haftaki Fenerbahçe maçının ilk 11'ine göre kadroda yer almayan Samir Nasri'nin yerine Yekta Kurtuluş forma giydi.

LUCESCU DA MAÇI İZLEDİ

Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki maçı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da izledi.

Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu ile protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Taraftarlar, tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. Karşılaşmayı, az sayıda Antalyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takip etti.

Trabzonsporlu futbolcular, maç öncesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli taraftarlara karanfil dağıttı. Oyuncular, karşılaşma öncesi seremoniye "Engel olma, destek ol" yazılı pankartla çıktı.