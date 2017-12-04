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Lugano, 'ya veda etti

SABAH İNTERNET Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2017 13:07 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 13:10
Lugano, Sao Paolo'ya veda etti

Lugano, büyük bir törenle 'ya veda etti. 37 yaşındaki Uruguaylı savunmacı; "Sao Paolo burada kalmamı istedi. Futbolu bırakıp bırakmayacağıma henüz karar vermedim. Şu anda sadece ailemle vakit geçirmeye odaklandım" dedi.

Brezilya'nın takımında forma giyen , takımına veda etti. Bir dönem 'de de forma giyen 37 yaşındaki Uruguaylı savunmacı, futbolu bırakıp bırakmama konusunda ise henüz karar vermediğini açıkladı.

2003 ve 2006 yılları arasında formasını giydiği Sao Paolo'dan Fenerbahçe'ye gelen daha sonra , Malaga, , Hacken ve takımlarında oynayıp 2016 Ocak ayında yeniden Sao Paolo'ya dönen Lugano, kendisini memnun edecek bir teklif almaması halinde futbolculuğu bırakıp Brezilya ekibinin teknik ekibine katılacağını söyledi.

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Lugano, Sao Paolo'ya veda etti
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