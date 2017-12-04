Lugano, Sao Paolo'ya veda etti

Brezilya'nın Sao Paolo takımında forma giyen Diego Lugano, takımına veda etti. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen 37 yaşındaki Uruguaylı savunmacı, futbolu bırakıp bırakmama konusunda ise henüz karar vermediğini açıkladı.

2003 ve 2006 yılları arasında formasını giydiği Sao Paolo'dan Fenerbahçe'ye gelen daha sonra PSG, Malaga, West Bromwich, Hacken ve Cerro Porteno takımlarında oynayıp 2016 Ocak ayında yeniden Sao Paolo'ya dönen Lugano, kendisini memnun edecek bir teklif almaması halinde futbolculuğu bırakıp Brezilya ekibinin teknik ekibine katılacağını söyledi.