Sabah'ın usta yazarları FB-Kasımpaşa maçını yorumladı

SANTRFORSUZ OYNAMAKTAN!

ÖMER ÜRÜNDÜL

Kadıköy'de oynanan Trabzon ve Beşiktaş maçlarından sonra derbiyi de Beşiktaş kazanınca dün gece Fenerbahçe ciddi bir seyirci desteğine sahip oldu. Bunun yanında her ne kadar rakibin hem taktik hem de oyun açısından büyük performans düşüşü olsa da bana göre Fenerbahçe bu sezonun en iyi futbolunu sergiledi. Hem de klasik santrforsuz takım düzeninde. İlk yarıda inanılmaz bir sağ kulvar işlerliği gündeme geldi. Şener, Dirar ve bunlara iştirak eden Giuliano ile solda görev yapmasına rağmen sık sık bu bölgeye gelen Aatif ile çok organize ve etkili devamlı kanat atakları gelişti. Hazırlanmış ataklarda girilen pozisyonlar kaçtı ama bu baskıda beklenen gol duran toptan geldi. Takım savunmasında da hiç sıkıntı yaşanmıyordu. Kasımpaşa pas yapamayıp, driplinglerle hücuma çıkmaya çalışınca, iki etkili kesici ön libero Mehmet Topal ve Souza'ya istedikleri ortam oluştu. Ama sonrasında da devre biterken, sürpriz bir frikik golü ile skora denge geldi. Ama ikinci yarı başladığında Fenerbahçe'nin iştahının bitmediği çok net gözüktü ve kısa sürede iki gol üst üste geldi. Yine gollerin başlangıç noktası sağ kulvardı.

Fenerbahçe'nin dün en ilginç özelliği yine bu sezon ilk defa çok dolaşarak, çok araştırarak oynadılar. Belki de santrforsuz oynamaktan, rakibinin nasıl bir savunma yapacağını bilememesinden kaynaklantı!

En önemlisi de Fenerbahçe dün akşam kritik maçta 12. gücü taraftarını kazanarak üç puana ulaştı. Bütün futbolcular görevlerini tam anlamlarıyla yaptılar. Guiliano ve Dirar'da performans yükselişi var. Bana göre sahanın yıldızı Şener'di. Şener zaten iyi bir bek ama oynamaya oynamaya ağırlaşmıştı. İsla'nın sakatlığı sonrası arka arkaya oynayınca, formunu yakaladığı dün gece açıkça görüldü. Kasımpaşa dün ne hücum yapabildi ne de savunma. Ben bu zamana kadar Kasımpaşa'nın böyle kötü bir takım savunması yaptığını görmedim. Hele Fenerbahçe'nin müthiş sağ kanat ataklarına Kemal Özdeş'in 90 dakika boyunca hiçbir tedbir getiremeyişi, onun da bu maça iyi hazırlanmadığı göstergesiydi.