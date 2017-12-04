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Trabzon'da 11'ler belli oldu!

Giriş Tarihi: 4.12.2017 19:18 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 19:43
Trabzon'da 11'ler belli oldu!

'in 14. haftasında bugün sahasında 'u konuk edecek.

Ligin 9. haftasındaki Evkur maçı öncesi göreve başlayan Çalımbay yönetiminde bordo-mavililer, 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

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Çalımbay ile ligin 12. haftasında Osmanlıspor'u sahasında 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek çıkışa geçen Karadeniz ekibi, Antalyaspor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç üst üste galibiyet elde etme başarısı gösterecek.

Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesi Uğur Demirok ve 'nın sakatlıkları sürüyor.

'da Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Juraj Kucka, Matus Bero ve Burak Yılmaz sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un 11'i belli oldu: Onur, Durica, Tomas, M.Akbaş, Pereira, Okay, Onazi, Yusuf, Castillo, Burak, N'Doye.

'un 11'i belli oldu: Ferhat, Diego, Chico, Celustka, Sakib, Yekta, Charles, Vainqueur, Deniz, Eto'o, Maicon.

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Trabzon'da 11'ler belli oldu!
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