  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Trabzonsporlu yıldızda kırık şoku!

lu yıldızda kırık şoku!

Giriş Tarihi: 4.12.2017 21:11 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 21:51
Trabzonsporlu yıldızda kırık şoku!

'in 14. haftasında sahasında 'la karşılaşan 'da 27. dakikada zorunlu değişiklik yaşandı.

Sakatlanan Jan Durica, 27. dakikada yerini Emmanuel Mas'a bıraktı.

Durica omzunda kırık şüphesi ile hastaneye kaldırıldı..
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonsporlu yıldızda kırık şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN