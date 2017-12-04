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Trabzonsporlu yıldızda kırık şoku!
Trabzonspor
lu yıldızda kırık şoku!
Giriş Tarihi: 4.12.2017
21:11
Güncelleme Tarihi: 4.12.2017
21:51
Süper Lig
'in 14. haftasında sahasında
Antalyaspor
'la karşılaşan
Trabzonspor
'da 27. dakikada zorunlu değişiklik yaşandı.
Sakatlanan Jan Durica, 27. dakikada yerini Emmanuel Mas'a bıraktı.
Durica omzunda kırık şüphesi ile hastaneye kaldırıldı..
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