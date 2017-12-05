Karadeniz Fırtınası durdurulamıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, Burak Yılmaz (2) ve Dame N'Doye'un golleriyle rakibini devirerek puanını 22 yaptı ve tırmanışını sürdürdü.

Antalyaspor ise 13 puanla 14. sırada kaldı.



BURAK YILMAZ PERDEYİ AÇTI

Bordo-mavililer, 41. dakikada Burak Yılmaz'la öne geçti. Onazi'nin uzun mesafeli pasında defans arkasına sarkan Burak, Ferhat'ın kalesinden çıktığını görüp aşırtma vuruşunu yaptı. Diego'nun çabasına rağmen top ağlarla buluştu. Trabzonspor ilk yarıyı bu golle 1-0 önde tamamladı.

ONUR DURDURDU N'DYOE VURDU!

Antalyaspor'un ikinci yarının başında 2 kez beraberlik golüne yaklaştığı pozisyonlarda kaleci Onur Kıvrak'ı geçemezken, Bordo-mavililer dönen pozisyonda cezayı kesti. Trabzonspor, 58. dakikada Dame N'Doye'un golüyle rakibinin direncini kırdı.

KRAL BURAK YILMAZ SKORU BELİRLEDİ

Trabzonspor, 88. dakikada Burak Yılmaz'ın golü ile maçta farkı üçe çıkardı. Diego Angelo'dan topu kapan Burak Yılmaz hızla ilerleyerek pasını müsait durumdaki Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Yusuf Yazıcı'nın ceza alanında bekletmeden sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda top Ferhat Kaplan'dan geri geldi. Pozisyonu iyi takip eden Burak Yılmaz altıpas içinde yaptığı vuruşla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atmayı başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, güçlü rakibini 3-0 mağlup ederek haftayı liderin 10 puan gerisinde 8. sırada tamamladı.

Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi göreve başlayan Çalımbay yönetiminde bordo-mavililer, 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



27. dakikada omuzundan sakatlanan Durica'nın yerine Mas oyuna dahil oldu.



38. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağından Celustka'nın yerden pasında ceza sahası yayı üzerinde gelişine vuran Deniz Kadah'ın şutu Okay'dan geri döndü.



41. dakikada Onazi'nin pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ferhnat'ın üzerinden ağalarla buluştu. 1-0



MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 3-0 yendi.

50. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Maicon, kaleci Onur Recep Kıvrak'tan sıyrıldıktan sonra açısı daralmasına karşın topu kaleye gönderdi. Savunmada Mas, topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

57. dakikada Eto'o'nun pasında ceza alanı hafif sağ çaprazında topla buluşan Maicon'un, kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Onur dizleriyle tehlikeyi uzaklaştırdı.

58. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Yusuf Yazıcı'nın pasında, ceza alanı sol çaprazında rakibinden sıyrılan N'Doye'un şutunda, savunmaya çarpan top kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan filelerle buluştu: 2-0

64. dakikada Onazi'nin pasında savunmanın arkasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu etkili bir vuruş çıkaramayınca, kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kontrol etti.

72. dakikada ceza alanında Abdülkadir Ömür ile paslaşan Yusuf Yazıcı'nın, kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

88. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e yükseltti. Burak Yılmaz, savunmadan kaptığı topu Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Bu futbolcunun ceza alanında yerden şutunda kaleci Ferhat Kaplan'dan dönen topu Burak Yılmaz, altıpas içinde tamamlayarak filelere gönderdi: 3-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Futbol: Süper Lig- Trabzonspor: 3 - Antalyaspor: 0



Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Durica (Dk. 27 Mas), Hubocan (Dk. 89 Olcay Şahan), Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Onazi, Yusuf Yazıcı, Castillo (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Burak Yılmaz, N'Doye

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Chico, Diego, Sakıb Aytaç, Charles, Vainqueur, Maicon (Dk. 89 Aydın Karabulut), Yekta Kurtuluş (Dk. 63 El Kabir), Deniz Kadah, Eto'o (Dk. 70 Emre Güral)

Goller: Dk. 41 ve 88 Burak Yılmaz, Dk. 58 N'Doye (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Pereira, Dk. 81 Mustafa Akbaş, Dk. 90+2 Onazi (Trabzonspor), Dk. 46 Vainqueur, Dk. 60 Sakıb Aytaç, Dk. 90+2 Diego (Antalyaspor)

HEDEF ÜST ÜSTE 3 GALİBİYET

Çalımbay ile ligin 12. haftasında Osmanlıspor'u sahasında 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek çıkışa geçen Karadeniz ekibi, Antalyaspor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç üst üste galibiyet elde etme başarısı gösterecek.

Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesi Uğur Demirok ve Jose Sosa'nın sakatlıkları sürüyor.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Juraj Kucka, Matus Bero ve Burak Yılmaz sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.



2 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, ligde son oynadığı Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, sakatlığı bulunan Uğur Demirok'un yerine Slovak futbolcu Tomas Hubocan'a görev verirken, savunmanın solunda ise Emmanuel Mas'ın yerine Mustafa Akbaş'ı ilk 11'de tercih etti.

Uğur Demirok'un yanı sıra tedavileri süren Hasan Batuhan Artarslan ve Jose Sosa ile genç oyuncular Abdurrahim Dursun ve Uğurcan Çakır, 21 kişilik kadroda yer almadı.

ÇALIMBAY, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Sezona başladığı Antalyaspor'la ligin 5. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yolları ayrılan Rıza Çalımbay, eski takımına karşı Trabzonspor'un başında görev aldı.

Antalyasporlu oyuncular, maç öncesi eski teknik direktörlerine sarılarak hasret giderdi.

ANTALYASPOR'DA NASRİ YOK

Antalyaspor, Trabzonspor karşısına tek değişlikle çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, geçen haftaki Fenerbahçe maçının ilk 11'ine göre kadroda yer almayan Samir Nasri'nin yerine Yekta Kurtuluş forma giydi.

LUCESCU DA MAÇI İZLEDİ

Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki maçı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da izledi.

Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu ile protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Taraftarlar, tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. Karşılaşmayı, az sayıda Antalyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takip etti.

Trabzonsporlu futbolcular, maç öncesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli taraftarlara karanfil dağıttı. Oyuncular, karşılaşma öncesi seremoniye "Engel olma, destek ol" yazılı pankartla çıktı.