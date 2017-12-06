  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Arda Turan'ı açıkladı! 'Geliyor...'

'ı açıkladı! 'Geliyor...'

Giriş Tarihi: 6.12.2017 19:30 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 19:41
Arda Turan'ı açıkladı! 'Geliyor...'

forması ile fırtına gibi bir sezon geçiren , 'dan devre arasında ayrılacak olan için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Tecrübeli golcü, hesabından ile yaptığı telefon konuşmasının görüntüsünü paylaştığı mesajında, "Geliyor..." açıklamasını yaptı.

İsmi Galatasaray ile de anılan Arda Turan için Burak'ın yaptığı bu paylaşım, taraftarları arasında da kafa karışıklığına neden oldu. Trabzonspor taraftarları, 'ın bu paylaşımının ardından, "Kral, yoksa Trabzonspor'a mı geliyor?" şeklinde sorular yöneltti.

AHMET BULUT: "AYRILACAK"

Geçtiğimiz günlerde Arda'nın 'dan kesin olarak ayrılacağını kaydeden menajer , "Arda'nın büyük ihtimalle bir transferi olacak, ama nereye olacağı belli değil. 3-4 kulüp var, 15 gün sonra belli olacak. İki opsiyonumuz var, ya kiralık olacak, ya da sayılacak Arda. 'den bir başka kulüp var dediğim zaman, zaten 2 büyük kulüp daha var, bu doğru olma" ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Arda Turan'ı açıkladı! 'Geliyor...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN