Arda Turan'ı açıkladı! 'Geliyor...'

Tecrübeli golcü, Instagram hesabından Arda Turanile yaptığı telefon konuşmasının görüntüsünü paylaştığı mesajında, "Geliyor..." açıklamasını yaptı.

İsmi Galatasaray ile de anılan Arda Turan için Burak'ın yaptığı bu paylaşım, Trabzonsportaraftarları arasında da kafa karışıklığına neden oldu. Trabzonspor taraftarları, Burak Yılmaz'ın bu paylaşımının ardından, "Kral, yoksa Trabzonspor'a mı geliyor?" şeklinde sorular yöneltti.

AHMET BULUT: "AYRILACAK"

Geçtiğimiz günlerde Arda'nın Barcelona'dan kesin olarak ayrılacağını kaydeden menajer Ahmet Bulut, "Arda'nın büyük ihtimalle bir transferi olacak, ama nereye olacağı belli değil. 3-4 kulüp var, 15 gün sonra belli olacak. İki opsiyonumuz var, ya kiralık olacak, ya da sayılacak Arda. Türkiye'den bir başka kulüp var dediğim zaman, zaten 2 büyük kulüp daha var, bu doğru olma" ifadelerini kullandı.



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