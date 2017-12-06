  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Başakşehir - Braga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2017 12:04 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 12:18
Başakşehir - Braga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son maçında Portekiz'in takımını konuk edecek. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son maçında yarın (7 Aralık Perşembe) sahasında Portekiz'in Braga takımı ile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem John Beaton yönetecek. Başakşehir - Braga maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

C Grubu'nda 5. maçlar sonunda, 5 puanla 3. sırada yer alırken, 10 puanla lider durumda bulunan ise bu karşılaşma öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.

TUR İHTİMALİ

Gruptaki son maçında Ludogorets'i deplasmanda mağlup ederek bir üst tura çıkma şansını son haftaya taşıyan Medipol Başakşehir'in sahasında Braga'yı yenmekten başka şansı yok.

Turuncu-lacivertli ekibe gruptan çıkma adına yalnızca Braga'yı mağlup etmesi de yeterli olmayacak. Grupta iddiası kalmayan Alman ekibi Hoffenheim'ın da sahasında, 8 puanla 2. sırada yer alan Ludogorets'i yenmesi şart. Medipol Başakşehir ve Hoffenheim maçlarını kazanması durumunda, puanını 8'e yükseltecek turuncu-lacivertliler, ikili averajda üstün olduğu Ludogorets'in önünde ikinci sıraya yükselerek gruptan çıkmayı başaracak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir - Braga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN