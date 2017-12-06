Guimaraes - Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın (7 Aralık Perşembe) Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'e konuk olacak.
Afonso Henriques Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Guimaraes - Konyaspor maçı Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.
Gruptaki diğer maçta, ikinci sıradaki Olympique Marsilya, lider Salzburg'u ağırlayacak.
Son maçlar öncesi Atiker Konyaspor 5 puanla üçüncü, Portekiz ekibi ise 4 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlıların grubu ikinci sırada tamamlayarak, son 32 turuna yükselebilmesi için öncelikle maçını kazanıp, Olympique Marsilya'nın yenilmesini bekleyecek.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda son hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Salzburg
|5
|3
|2
|0
|7
|1
|6
|11
|2- Olympique Marsilya
|5
|2
|1
|2
|4
|4
|0
|7
|3- Atiker Konyaspor
|5
|1
|2
|2
|3
|5
|-2
|5
|4- Vitoria Guimaraes
|5
|1
|1
|3
|4
|8
|-4
|4
Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 12. randevusuna çıkacak.
Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 11 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
Türk ekibi, bu maçlarda attığı 5 gole karşılık kalesinde 17 gol gördü.