Guimaraes - Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın (7 Aralık Perşembe) Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'e konuk olacak.

Afonso Henriques Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Guimaraes - Konyaspor maçı Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

Gruptaki diğer maçta, ikinci sıradaki Olympique Marsilya, lider Salzburg'u ağırlayacak.

Son maçlar öncesi Atiker Konyaspor 5 puanla üçüncü, Portekiz ekibi ise 4 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlıların grubu ikinci sırada tamamlayarak, son 32 turuna yükselebilmesi için öncelikle maçını kazanıp, Olympique Marsilya'nın yenilmesini bekleyecek.

PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda son hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Av. P 1- Salzburg 5 3 2 0 7 1 6 11 2- Olympique Marsilya 5 2 1 2 4 4 0 7 3- Atiker Konyaspor 5 1 2 2 3 5 -2 5 4- Vitoria Guimaraes 5 1 1 3 4 8 -4 4

AVRUPA'DA 12. MAÇ

Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 12. randevusuna çıkacak.

Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 11 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Türk ekibi, bu maçlarda attığı 5 gole karşılık kalesinde 17 gol gördü.