RB Leipzig – Beşiktaş (CANLI)

Son karşılaşmalar öncesi 11 puanla tarihinde ilk kez gruplardan çıkan ve aynı zamanda lider çıkmayı başaran Beşiktaş için bu akşam oynanacak mücadele formalite durumunda olsa da Kara Kartal sahadan beraberlik veya galibiyet alması durumunda Türk Futbol tarihinde birden fazla rekora imza atmış olacak.

RB LEİPZİG-BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

ÖNEMLİ ANLAR

9. GOOOOOL- Temsilcimiz Beşiktaş Alvaro Negredo'nun penaltıdan attığı golle 0-1 öne geçiyor.

STAT: Red Bull ARENA

HAKEM: Viktor Kassai

SAAT: 22.45

BEŞİKTAŞ: Tolga, Mitroviç, Necip, Caner, Tosic, Oğuzhan, Medel, Mustafa, Lens, Talisca, Negredo

RB LEİPZİG: Gulacsi, Klostermann, IIsanker, Orban, Halstenberg, Demme, Keita, Kampl, Bruma, Augustin, Werner

Beşiktaş'ın yedekleri: Fabri, Ersin, Adriano, Fatih Aksoy, Orkan, Cenk Tosun, Alpay Çelebi