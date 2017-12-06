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RB Leipzig – (CANLI)

Giriş Tarihi: 6.12.2017 22:38 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 22:59
RB Leipzig – Beşiktaş (CANLI)

Şampiyonlar Ligi G grubunda namağlup olarak yoluna devam eden , bugün grubun son maçında RB Leipzig’e konuk oluyor. RB Leipzig – Beşiktaş maçını sayfamızdan canlı takip edebilirsiniz…

Son karşılaşmalar öncesi 11 puanla tarihinde ilk kez gruplardan çıkan ve aynı zamanda lider çıkmayı başaran için bu akşam oynanacak mücadele formalite durumunda olsa da sahadan beraberlik veya galibiyet alması durumunda Türk Futbol tarihinde birden fazla rekora imza atmış olacak.

RB LEİPZİG-BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

ÖNEMLİ ANLAR

9. GOOOOOL- Temsilcimiz Beşiktaş Alvaro Negredo'nun penaltıdan attığı golle 0-1 öne geçiyor.

STAT: ARENA
HAKEM: Viktor Kassai
SAAT: 22.45
BEŞİKTAŞ: Tolga, Mitroviç, Necip, Caner, Tosic, Oğuzhan, Medel, Mustafa, Lens, Talisca, Negredo
RB LEİPZİG: Gulacsi, Klostermann, IIsanker, Orban, Halstenberg, Demme, Keita, Kampl, Bruma, Augustin, Werner
Beşiktaş'ın yedekleri: Fabri, Ersin, Adriano, Fatih Aksoy, Orkan, Cenk Tosun, Alpay Çelebi

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RB Leipzig – Beşiktaş (CANLI)
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