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Son dakika: tutuklandı

Giriş Tarihi: 6.12.2017 17:23 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 18:33
Son dakika: Zafer Biryol tutuklandı

kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu tutuklandı.

soruşturması kapsamında savcının itirazı üzerine bugün yeniden gözaltına alınan eski futbolcu tutuklandı.

NELER OLMUŞTU?

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında eski futbolcu Zafer Biryol, 17 Kasım'da kullandığı iddiasıyla İstanbul ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Biryol, 28 Kasım'da sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Zafer Biryol'un serbest bırakılmasına itiraz etmesi sonucu yakalama kararı çıkartıldı ve Biryol, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün yeniden gözaltına alınmıştı.

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