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Yunanistan'da konuştu

Giriş Tarihi: 7.12.2017 20:59 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 21:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da resmi akşam yemeğinde konuşma yaptı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da konuştu
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