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spor'un kaptanı kadro dışı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2017 17:17
Erzurumspor'un kaptanı kadro dışı

'un kaptanı Kaya, Grandmedical Manisaspor maçından sonra sergilediği olumsuz davranışlar nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kaptanı kaleci Kaya Tarakçı'nın süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Kulübün basın sözcüsü Metin Barlak yaptığı yazılı açıklamada, 'nın Grandmedical Manisaspor maçı sonrasında saha içindeki olumsuz davranışlarının futbolcu ahlakına yakışmayacak boyutlara ulaştığını belirtti.

Açıklamasında, takımın kaptanlığını da yapan Kaya'nın olumsuz davranışlarını soyunma odası koridorunda da devam ettirdiğine dikkati çeken Metin Barlak şunları kaydetti:

"Aynı tutum ve davranışını idareci ve teknik heyetin huzurunda da devam ettiren Kaya'nın, yönetim kurulunca süresiz kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. spor, kulüp yönetimi, teknik heyeti ve fedakar seyirci camiasıyla birlikte müstesna bir kulüptür. Hiçbir olumsuz davranış karşılıksız bırakılamaz. Zira hiçbir irade kulübün üzerinde olmayıp vazgeçilmez de değildir."

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Erzurumspor'un kaptanı kadro dışı
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