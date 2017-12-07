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mucize peşinde!

Giriş Tarihi: 7.12.2017 22:22 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 23:25
Konyaspor mucize peşinde!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 6. ve son maçında ile Atiker karşı karşıya geliyor.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
15- GOOOOL - Atiker takımından Mehdi Bourabia ceza sahası dışından çektiği şutla topu ağlara gönderiyor.

GUİMARAES - A. KONYASPOR

STAT: Afonso Henriques Stadı
SAAT: 23.05
HAKEM: Daniel Siebert
YAYIN: Tivibu Spor 2

VİTORİA GUİMARAES: Douglas, Pedrao, Francisco Ramos, Heldon, Raphinha, Victor García, Hurtado, João Vigário, Jubal, Celis, Martins
TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Martins

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Ferhat, Ali Turan, Selim, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Moke, Vedat, Bourabia, Musa, Evouna
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

TUR İHTİMALİ

Gruptaki diğer maçta, ikinci sıradaki Olympique Marsilya, lider Salzburg'u ağırlıyor.

Son maçlar öncesi Atiker Konyaspor 5 puanla üçüncü, Portekiz ekibi ise 4 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlıların grubu ikinci sırada tamamlayarak, son 32 turuna yükselebilmesi için öncelikle maçını kazanıp, Olympique Marsilya'nın yenilmesini bekleyecek.

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