Bosna'dan flaş Fatih Terim ve Galatasaray iddiası!

Bosna Hersek Milli Takımı'nın başına geçmesi için Bosnalı yetkililerle masaya oturan Fatih Terim'le ilgili, bu ülkeden flaş bir iddia geldi. Bosna basını Terim ve federasyon arasındaki görüşmenin detaylarını yazdı.

TUDOR YENİ BİR İŞ BULMAK ZORUNDA KALABİLİR

Bosna'da çıkan haberlere göre Fatih Terim, Galatasaray'ın başına geçeceği için Bosna Hersek Milli Takımı hocalığını kabul etmedi. Terim'in Galatasaray'la da görüştüğünü ve sarı kırmızılı kulüp için efsane statüsünde olduğunu belirten haberde, "Galatasaray'ın mevcut teknik direktörü Tudor aslında çok iyi bir iş çıkarıyor. Ancak kulübün patronu ile anlaşmazlık yaşıyor ve bu yüzden kendisine başka bir iş bulması gerekebilir." cümleleri yer aldı.

TERİM, GALATASARAY'IN BAŞINA GEÇECEKTİR

Fatih Terim'in Galatasaray yedek kulübesine hazırlandığı için Bosna'dan gelen teklifi kibarca geri çevirdiği vurgulanırken, 'Çok kısa bir zaman içerisinde Galatasaray'ın yeni hocası olacak' dendi.

FATİH TERİM GÖRÜŞMEDEN SONRA NE DEMİŞTİ?

Fatih Terim de Bosnalı yetkililer ile yaptığı görüşmenin ardından, "Bosna Hersekli dostlarımızla yemek yedik. Onları burada görmekten son derece memnunuz. Tarık Hodzic benim eski takım arkadaşım ve dostum. Önümüzdeki günlerde ne olacağına bakacağız. Herhangi bir anlaşma olursa açıklama yaparız" şeklinde konuşmuştu.

HABER: Serkan Akkoyun