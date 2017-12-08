Fenerbahçe'den TFF'ye merdiven tepkisi

Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan yazılı açıklamasında, Süper Lig'de Kasımpaşa ile Ülker Stadı'nda oynanan maçta, merdivenlerin boş kalmaması nedeniyle PFDK tarafından 25 bin lira cezaya çarptırıldıklarını hatırlattı.

Geçen hafta Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynadığı derbide tribünlerdeki merdivenlerin boş kalmadığını aktaran Mosturoğlu, siyah-beyazlı kulübün PFDK'ye sevk edilmemesine de tepki gösterdi.

TFF temsilcisinin Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında söz konusu ihlalle ilgili raporunda "Müsabaka öncesi ve devre arasında stadyum müdürü Ayhan Bak ve özel güvenlik amiri Harun Sarıhan, tarafımızdan tekrar uyarılmış ve onların çabasıyla merdiven boşluklarına özel güvenlik takviyesi yapılmış ancak merdiven boşluklarının boş kalması sağlanamamıştır." ifadelerini kullandığını kaydeden Mosturoğlu, şöyle devam etti:

"Aynı hafta Beşiktaş ve Galatasaray takımları arasında oynanan lig karşılaşmasının resmi yayıncısı tarafından naklen yayına verilen görüntülerinden, hem kale arkası tribünlerinin hem de numaralı tribünün tıka basa dolu olduğu, merdiven boşluklarının görülmediği, merdiven boşluklarının seyirciler tarafından doldurulmuş olduğu görülmektedir. Sevk işlemi sonrasında TFF'nin en üst yetkilileri ile temasa geçilmiş ve konu hakkında kendilerine tarafımızdan bilgilendirme yapılmıştır. Bu konuda merak ettiğimiz, TFF tarafından aydınlatılarak cevaplandırılmasını istediğimiz husus şudur; kulübümüz, görevlilerimizin yoğun çaba sarf etmesine ve bu husus temsilci tarafından da rapor edilmiş olmasına rağmen, TFF Hukuk Kurulu tarafından PFDK'ye sevk edilip 25 bin lira para cezası alırken, Beşiktaş Kulübünün PFDK'ye dahi sevk edilmemesini sağlayan 'objektif etkenin' ne olduğudur."

TFF'nin kurullarının aldığı kararların uzun süredir adaletsiz olduğunu iddia eden Mosturoğlu, "Bu husus son olarak Kulüpler Birliğinin TFF ziyareti sırasında TFF Başkanı'na tarafımdan örnekleriyle birlikte anlatılmış, adaletsizliğin sebepleri somut örnekleriyle dile getirilmiştir. TFF Başkanı'na doğrudan aktardığım bu hususlara ilişkin olarak herhangi bir olumlu düzelme olmadığını, yaşadığımız bu son örnek bizlere açık bir şekilde göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Benzer bir olayın Kayserispor Kulübünün de başına geldiğini ve sarı-kırmızılı kulübün bunu resmi internet sitesinden yayımladığını anlatan Mosturoğlu, şunları kaydetti:

"TFF Başkanı ve yönetim kuruluyla paylaştığımız ve adil yarışma ilkesine açıkça aykırı olan bu uygulamaların her türlü uyarıya rağmen kamuoyunun gözü önünde devam ediyor olması, Türk futbolunun geleceği bakımından bizleri kaygılandırmaktadır. TFF'nin kamuoyuna yansımış, yukarıda aktarılan söz konusu adaletsiz uygulamaların sorumlularını derhal tespit ederek, bu sorumlu şahıslarla görev ve makamlarına bakmaksızın yollarını ayırması bir gerekliliktir."