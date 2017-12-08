Tunus ve Cezayir'de Kudüs'e destek gösterileri

Başkent Cezayir'in yanı sıra ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde Filistin bayrakları taşınarak, "Kudüs başkentimizdir", "La ilahe illallah, Trump Allah'ın düşmanıdır", "Kudüs'ü dolar ile sattılar" "Şehitler ülkesi Filistin" ve "İsrail işgali yok olsun" şeklinde sloganlar atıldı.

Tunus'un farklı kentlerinde Filistin bayraklarıyla düzenlenen gösterilerde de ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı, bazı yerlerde İsrail bayrağı yakılarak ayaklar altına alındı.

El-Kayravan ilinde onlarca avukatın da katıldığı gösterilerde, Arap rejimlerine ve dünyadaki özgür insanlara ABD'nin kararına karşı koymaları çağrısında bulunuldu.

ABD, Başkan Trump'ın, evvelsi gün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamayla, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı, bölgesel ve uluslararası tüm tepkilere rağmen Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke olmuştu.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.