Ümraniyespor 2-0'ı koruyamadı

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor evinde karşılaştığı Balıkesirspor Baltok ile 2-2 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

34. dakikada ceza sahası içine topla giren Vasilogiannis savunmanın yaptığı müdahale sonucunda yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada İbrahim Akdağ'ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

39. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Abdülkadir'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak'tan döndü. Dönen topu alan Otoo'nun şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanının dışına çıktı.

52. dakikada ceza sahası dışı sağ taraftan Otoo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.

53. dakikada sağ taraftan Vasilogiannis'in ceza sahası içine yerden ortasında Drole'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

61. dakikada Rangelov'un topla buluşan Drole'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Vukovic meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

67. dakikada sol kanattan Sedat'ın ceza sahasın ortasında Abdülkadir'in şutu filelerle buluştu. 2-1

71. dakikada ceza sahası dışı sağ kanadında topla buluşan Otoo'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

82. dakikada ceza sahası dışından Vasilogiannis'in yaptığı sert vuruşta kaleci Vukovic topu kornere çeldi.



Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Murat Şener xx, Burak Cansız xx

Ümraniyespor: Burak xx, Appindangoye xx, Oğuz xx, Merthan xx, Mücahit xx, Timur xx, Vasilogiannis xxx, İbrahim xxx, Cleyton xx (Bahadır dk. 81 ?), Rangelov xx (Serdar dk. 88 ?), Drole xxx (Emircan dk. 64 x)

Balıkesirspor Baltok: Vukovic xxx, Oğuz xx, Uğur xx (Cüneyt dk. 46 x), Glumac xx, Bülent xx, Nizamettin xx (Sedat dk. 59 x), Furkan xx, Aissati xx (Muhammed dk. 89 ?), Cumali xx, Abdülkadir xxx, Otoo xxx

Goller: İbrahim Akdağ (dk. 35), Drole (dk. 53) (Ümraniyespor), Abdülkadir (dk. 67), Otoo (dk. 71) (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: Glumac (Balıkesirspor Baltok), Oğuz (Ümraniyespor)

BAYRAM BEKTAŞ: "BÜYÜK AVANTAJ KAÇIRDIK"



Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Balıkesirspor karşısında 2-0 öndeyken oyunu koruyamayarak sahadan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyleyerek, "İki tane basit hatalarla gol yedik. Bunları kalemizde görmememiz gerekiyordu. Büyük avantaj kaçırdık" dedi.



TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, sahasında Balıkesirspor Baltok ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Skordan dolayı üzgünüz. İlk yarı rüzgara karşı olmamıza rağmen iyi oynadık. İkinci yarı rakip sıkıntı çekmesi gerekirken biz sıkıntı çektik. Öne geçtikten sonra onların hücum hattını bildiğimiz halde açıklar verdik. Rehavet olmadı diyemem. Bir iş yapıyorsanız en iyisini yapmak zorundasınız. Çünkü averaj puanı da önemli. İki tane basit hatalarla gol yedik. Bunları kalemizde görmememiz gerekiyordu. Karşılaşmaya ağırlığımızı koymamız gerekiyordu ve bunu yapabilecek kapasitemiz vardı. Rakip de skoru bulunca kapandı. Buna rağmen pozisyonlar yakaladık. Ama bunları da değerlendirmemiz lazımdı. Büyük avantaj kaçırdık. Fakat mücadele açısından iyiydi. Balıkesirspor'a da başarılar diliyorum" diye konuştu.



Drole'ün 64. dakikada oyundan alınması hakkında da açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Drole'ün dizi esnedi. İlerleyen dakikalarda kendine zarar verebilirdi. Uzun maraton var önümüzde. Futbolcumuzu düşünmek durumundayız. Kendi iyiliği için oyundan aldık" ifadelerini kullandı.