Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - Canlı izle

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Gruptan lider olarak çıkan Beşiktaş'ın rakibinin de belli olacağı kura çekimi öncesi heyecan dorukta. Siyah beyazlı taraftarlar heyecanla bir üst turdaki rakiplerini beklerken Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? sorusunun cevabı da merak konusu. Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle başlıklı haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibinin belli olacağı kura çekimi 11 Aralık Pazartesi günü saat 14:00'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı izlemek isteyen futbol severler TRT Spor ekranlarında olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPTAN ÇIKAN TAKIMLAR

Manchester United

FC Basel

Liverpool

Sevilla

Paris Saint-Germain

FC Bayern Münih

AS Roma

Chelsea FC

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Beşiktaş

FC Porto

FC Barcelona

Juventus

Tottenham

Real Madrid CF

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Basel

Sevilla

FC Bayern Münih

FC Shakhtar Donetsk

Chelsea FC

Juventus

Real Madrid CF