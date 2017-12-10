Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - Canlı izle

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Gruptan lider olarak çıkan Beşiktaş'ın rakibinin de belli olacağı kura çekimi öncesi heyecan dorukta. Siyah beyazlı taraftarlar heyecanla bir üst turdaki rakiplerini beklerken Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? sorusunun cevabı da merak konusu. Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle başlıklı haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibinin belli olacağı kura çekimi 11 Aralık Pazartesi günü saat 14:00'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı izlemek isteyen futbol severler TRT Spor ekranlarında olacak.
Manchester United
FC Basel
Liverpool
Sevilla
Paris Saint-Germain
FC Bayern Münih
AS Roma
Chelsea FC
Manchester City
Shakhtar Donetsk
Beşiktaş
FC Porto
FC Barcelona
Juventus
Tottenham
Real Madrid CF
Basel
Sevilla
FC Bayern Münih
FC Shakhtar Donetsk
Chelsea FC
Juventus
Real Madrid CF