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Beyin kanaması geçiren kadın futbolcu hayatını kaybetti

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2017 16:39
Beyin kanaması geçiren kadın futbolcu hayatını kaybetti

’de düzenlenen liselerarası kadın futsal turnuvasında fenalaşan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen genç futbolcu , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'de düzenlenen liselerarası kadın futsal turnuvasında fenalaşan genç futbolcu , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'de liselerarası kadın salon futbolu (Futsal) turnuvasında meydana geldi. ile Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynanacak olan maç öncesi ısınma hareketleri yaparken fenalaşan Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi öğrencisi, aynı zamanda Gölcük Harp-İş Kadın Futbol takımı oyuncusu Zeynep Eroğlu, diğer futbolcuların fark etmesi üzerine, sahada bulunan sağlık ekipleri tarafından Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen genç sporcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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