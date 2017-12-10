Burak Yılmaz'dan trafik kazası açıklaması

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, geçirmiş olduğu trafik kazasını bir yaralanmaya ve can kaybına neden olmaksızın atlattığı için Allah'a şükrettiğini bildirdi.

Burak Yılmaz, sosyal medyadaki Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Geçirmiş olduğum trafik kazasını herhangi bir yaralanmaya ve can kaybına neden olmaksızın atlattığım için şükrediyorum. Maddi hasarlı trafik kazası gereği tüm yasal işlemler tamamlandı. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve benim için dua eden herkesten Allah razı olsun."