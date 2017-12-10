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'dan sı açıklaması

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2017 21:58
Burak Yılmaz'dan trafik kazası açıklaması

Geçirmiş olduğum sını herhangi bir yaralanmaya ve can kaybına neden olmaksızın atlattığım için şükrediyorum.

'un golcü oyuncusu , geçirmiş olduğu sını bir yaralanmaya ve can kaybına neden olmaksızın atlattığı için Allah'a şükrettiğini bildirdi.

Burak Yılmaz, sosyal medyadaki Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Geçirmiş olduğum trafik kazasını herhangi bir yaralanmaya ve can kaybına neden olmaksızın atlattığım için şükrediyorum. Maddi hasarlı trafik kazası gereği tüm yasal işlemler tamamlandı. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve benim için dua eden herkesten Allah razı olsun."

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Burak Yılmaz'dan trafik kazası açıklaması
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