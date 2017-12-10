Aslan'dan tarihi dönüş!

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

16. TM Akhisarspor Maicon'un kendi kalesine attığı golle Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçiyor.

43. Galatasaray'da Yasin Akhisar ceza alanına girmeye çalışırken yere düşürüldü. Faulü yapan Miguel Lopes direk kırmızı kart ile oyundan atıldı. Akhisar 10 kişi...

45. TM Akhisarspor'da Olcan Adın aşırtma bir vuruşla Galatasaray karşısında takımını 2 farklı öne geçiriyor.

D.A. TM Akhisarspor, 10 kişi kalmasına rağmen Galatasaray karşısında devreye 2-0 önde giriyor

49. Galatasaray takımından Fernando ceza sahasının dışından sert bir şutla Aksihar kalecisini avlıyor. 2-1

51. Galatasaray eşitliği yakalıyor. Gomis vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluşuyor. 2-2

68. Bafetimbi Gomis Mustafa Yumlu'ya hareket sonrası direkt kırmızı kart görüyor. Galatasaray 10 kişi...

70. Denayer'in çevirdiği top sonrası Belhanda topu ağlara yolluyor. Galatasaray 2-0'dan 3-2 öne geçiyor.

90. Galatasaray maçın uzatma anlarında Feghouli'nin attığı golle 4-2 öne geçiyor.

M.S. Galatasaray 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 kazanmayı başarıyor.

GALATASARAYLI FUTBOLCULARDAN KUDÜS'E DESTEK

GALATASARAY 4-2 T.M. AKSİHARSPOR



GOLLER

16 Maicon(kk) Galatasaray 0-1 Akhisarspor

45- Olcan Adın Galatasaray 0-2 Akhisarspor

49 Fernando Galatasaray 1-2 Akhisarspor

51 Gomis Galatasaray 2-2 Akhisarspor

70- Belhanda Galatasaray 3-2 Akhisarspor

90- Feghouli Galatasaray 4-2 Akhisarspor

Süper Lig'in 15. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosunda 2 değişiklik dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Igor Tudor, geride kalan hafta Beşiktaş'a karşı oynanan derbinin ilk 11'inde bazı değişikliklere gitmeyi tercih etti.

Hırvat teknik adam, Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan oyunculardan Jason Denayer ve Garry Rodrigues'i Teleset Mobilya Akhisarspor maçının yedekleri arasında yer verirken, bu isimlerin yerine Martin Linnes ile Yasin Öztekin'i sahaya sürdü.

Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor maçındaki başlangıç kadrosu, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Fernando, Ndiaye, Yasin Öztekin, Feghouli, Belhanda ve Gomis şeklinde oluştu.

- LİNNES 4 MAÇ SONRA 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin Norveçli savunma oyucusu Martin Linnes, Teleset Mobilya Akhisarspor maçına ilk 11'de başlayarak, 4 maç aradan sonra başlangıç kadrosuna girdi.

Son olarak, 10. haftadaki Trabzonspor müsabakasının ilk 11'inde yer alan Linnes, ardından Gençlerbirliği ile Medipol Başakşehir karşılaşmalarında süre almazken, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında ise sonradan oyuna dahil olmuştu.

- YASİN ÖZTEKİN FORMAYI KAPTI

Yasin Öztekin, iç sahada son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sergilediği başarılı futbolun ardından, bu kez Teleset Mobilya Akhisarspor önünde yeniden Tudor'un tercihleri arasına girdi.

Teknik direktör Tudor, Beşiktaş derbisinde oynattığı Garry Rodrigues'i yedeğe çekmesinin ardından, Altemiz Alanyaspor karşılaşmasında 1 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkati çeken Yasin Öztekin'e şans verdi.

Yasin, bu sezon Aytemiz Alanyaspor maçının ardından ikinci kez bir lig müsabakasına ilk 11'de başladı.

- İKİ EKSİK

Sarı-kırmızılı futbol takımı, sakatlıkları bulunan iki oyuncusundan yoksun olarak Teleset Mobilya Akhisarspor karşısına çıktı.

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle bir süre daha takımdan uzak kalmaları beklenen Iasmin Latovlevici ile Tolga Ciğerci, bu maçta kadroya giremeyen isimler oldular.

- TUDOR ISLIKLANDI

Galatasaray'ın son dönemde önemli rakiplerine karşı çıktığı maçlarda aldığı kötü sonuçlar, taraftarların teknik direktör Igor Tudor'a tepki göstermesine neden oldu.

Müsabaka öncesi takım kadrolarının anons edildiği bölümde, teknik direktör Tudor'un isminin okunduğu esnada tribünlerden ıslıklar yükseldi.

Öte yandan, sarı-kırmızılı futbolseverlerin maça olan ilgisi de düşük kaldı. Karşılaşma öncesi tribünlerde önemli boşluklar dikkati çekti.

- ABD'NİN KUDÜS KARARINA TEPKİ

Galatasaray taraftarları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü kabul edeceklerini duyurmasıyla başlayan protestolara destek verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesi, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratları yaparken, tribünlerde de, "Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır. Kudüs kıbledir, Kudüs miraçtır." ve "Bir zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun. Hz. Ali" pankartları açıldı.

Ayrıca, iki futbol takımı oyuncuları da, üzerinde, "Kudüs kırmızı çizgimizdir." yazılı bir pankartla sahaya çıktılar.