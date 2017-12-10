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Dortmund'da Bosz gitti, Stöger geldi

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2017 15:49
Dortmund'da Bosz gitti, Stöger geldi

Teknik Direktör Bosz'un görevine son veren , yerine Köln'den ayrılan Stöger'i getirdi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından , Hollandalı teknik direktör 'un görevine son verdi.

Sarı-siyahlı kulübün üst yöneticisi , düzenlediği basın toplantısında, Bosz ile dün yaptıkları görüşmeden sonra kendisiyle yolları ayırma kararı aldıklarını belirtti.

Watzke, geçen hafta Köln Kulübü'nden ayrılan ile bağlantıya geçtiklerini ve Avusturyalı teknik direktörle sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacaklarını ifade etti.

Stöger ise dün Köln'den Viyana'ya ailesinin yanına gittiğini, Watzke'nin telefon etmesi üzerine bugün Dortmund'a geldiğini söyledi.

Kendisine Borussia Dortmund'da sorumluluk üstlenme imkanı verildiği için teşekkür eden Stöger, bu sezon Köln ile sadece 3 puan aldığını ancak Dortmund yöneticilerinin son 4 yılı baz aldıklarından dolayı kendisine bu teklifi sunduklarına inandığını kaydetti.

Bosz yönetiminde ligde 22 puanla 7. sıraya gerileyen Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki maçlarının yanı sıra Bundesliga'daki son 8 karşılaşmasında da galip gelememişti.

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Dortmund'da Bosz gitti, Stöger geldi
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