Dortmund'da Bosz gitti, Stöger geldi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Hollandalı teknik direktör Peter Bosz'un görevine son verdi.

Sarı-siyahlı kulübün üst yöneticisi Hans Joachim Watzke, düzenlediği basın toplantısında, Bosz ile dün yaptıkları görüşmeden sonra kendisiyle yolları ayırma kararı aldıklarını belirtti.

Watzke, geçen hafta Köln Kulübü'nden ayrılan Peter Stöger ile bağlantıya geçtiklerini ve Avusturyalı teknik direktörle sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacaklarını ifade etti.

Stöger ise dün Köln'den Viyana'ya ailesinin yanına gittiğini, Watzke'nin telefon etmesi üzerine bugün Dortmund'a geldiğini söyledi.

Kendisine Borussia Dortmund'da sorumluluk üstlenme imkanı verildiği için teşekkür eden Stöger, bu sezon Köln ile sadece 3 puan aldığını ancak Dortmund yöneticilerinin son 4 yılı baz aldıklarından dolayı kendisine bu teklifi sunduklarına inandığını kaydetti.

Bosz yönetiminde ligde 22 puanla 7. sıraya gerileyen Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki maçlarının yanı sıra Bundesliga'daki son 8 karşılaşmasında da galip gelememişti.