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'ten 'ya: "Benim imajımı zedeleme!"

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2017 13:55 Güncelleme Tarihi: 10.12.2017 14:41
Gomis'ten Mustafa Yumlu'ya: Benim imajımı zedeleme!

ile Akhisar arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Bafetimbi 'in, maç sonunda pozisyonun içindeki diğer isim ile fair-play çerçevesinde konuştuğu ortaya çıktı.

2-0 geriye düştüğü karşılaşmada ikinci yarıda harika bir oyunla Akhisar'ı 4-2 mağlup eden ve maç fazlasıyla tekrar liderliğe oturan 'da 68. dakikada 'ya vurduğu gerekçesiyle kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştı.

Teleset Mobilya Akhisar'da Mustafa Yumlu, maç sonunda Gomis'in kendisinin yanına gelerek özür dilediğini iddia etmişti. Ancak golcü oyuncunun özür dilemediği, sadece fair-play çerçevesinde Mustafa Yumlu ile konuştuğu ortaya çıktı. S

oyunma odasında Mustafa Yumlu'nun yanına giden Gomis'in; "Ben bu ülkede iyi niyetiyle bilinen bir futbolcuyum. Kısa sürede burada taraflı tarafsız herkesin sevdiği bir isim olduğumu düşünüyorum. Bunun bozulmasını da istemem. Futbolda sahada yaşanan şey, orada kalır" diyerek fair-play için el sıkıştığı öğrenildi.

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Sarı-kırmızılılar golcü oyuncunun bir maçtan fazla ceza alması durumunda, ceza indirimi için 'na başvuruda bulunacak.

Tahkim Kurulu, bu sezon Gençlerbirliği karşısında gördüğü kırmızı kart sonrası iki maç ceza alan Beşiktaşlı Ryan Babel'in cezasını bir maça indirmişti. Fenerbahçeli Alper Potuk ise Akhisar karşısında gördüğü kırmızı kart sonrası bir maç ceza almıştı.

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Gomis'ten Mustafa Yumlu'ya: "Benim imajımı zedeleme!"
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