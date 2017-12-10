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  4. Rıdvan Dilmen, Kayserispor - Beşiktaş maçını yorumladı

, spor - maçını yorumladı

Giriş Tarihi: 10.12.2017 22:07 Güncelleme Tarihi: 10.12.2017 22:10
Rıdvan Dilmen, Kayserispor - Beşiktaş maçını yorumladı

'in 15. haftasında spor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

. 1-1 biten spor - maçını yorumladı:

Beşiktaş, önündeki iki maçı da kazanırsa geçen seneki 16. haftanın 5 puan gerisinde kalıyor. Yabancı kontenjanı işi de takımları sertleştirdi. Sezon başında goller ön plandaydı, şimdi savunmalar. Bu sene Beşiktaş ligde istenen performansı maçı dışında gösteremedi. Quaresma, ligde deplasmanlarda hiç yok. Attı kenara kendini... Beşiktaş için 6 beraberlik gerçekten çok.Şenol Hoca muhtemelen en çok 'ya kızmıştır. Gayretsizdi çünkü...?

Rıdvan Dilmen'in, - Beşiktaş maçının ilk yarısını şöyle değerlendirdi:

Umut görmedi, pozisyonda rakibini. Cenk daha önce ayağını sokarak... Önce maçı değerlendireyim. Beklediğimiz gibi bir maç. Kayseri sert bir takım. Gökhan'ın arkasına uzun toplarla çıkıyorlar, oraya önlem alması lazım. 2 tane net gol pozisyonu var Kayseri'nin. : Orta sahadaki 3 oyuncu, Quaresma'nın arkasına Gökhan'a desteğe gitmiyor. 3 oyuncu da sola kayıyor. Yaşar Kemal Uğurlu, Alanya'da Quaresma'nın net penaltısını vermemişti. Böyle pozisyonlarda şu konuşulur 'Topla beraber adama' Umut topa vururken, Cenk'e de vurdu. Ben hakem olsaydım penaltı verirdim orada. Penaltıyı çakardım orada. Topla karışık faul, dolayısıyla da penaltı pozisyon. Burada penaltı olmasının tek sebebi, topun çok fazla uzaklaşmaması. Bam diye vursa top gider, ama top ölüyor orada. Demek ki önce adama vuruyor.

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Rıdvan Dilmen, Kayserispor - Beşiktaş maçını yorumladı
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