Yeni Malatyaspor'lu Chebake maç sırasında hafıza kaybı yaşadı!

Süper Lig'in 15. haftasındaki Göztepe maçında bir pozisyonda kaleye atılan sert şutun kafasına isabet etmesi sonucu sakatlanan Chebake bir süre yerden kalkamamıştı. Tedavisinin ardından oyuna tekrar giren Faslı oyuncu ilk 45 dakikanın bitiminin ardından ikinci yarıda durumunun kötüleşmesi sonucu oyundan çıkarılmıştı.

Devre arasında sağlık ekibinin tedavisine olumlu yanıt vermediği belirtilen başarılı sağ bek oyuncusunun kısa süreli hafıza kaybı yaşadığı ve bunun üzerine acilen Turgut Özal Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak burada kontrol altına alındığı ifade edildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada Issıam Chebake'nin son durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı olarak dinlendirildiği belirtildi.