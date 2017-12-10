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'lu Chebake maç sırasında hafıza kaybı yaşadı!

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2017 17:47
Yeni Malatyaspor'lu Chebake maç sırasında hafıza kaybı yaşadı!

E.’un sağ bek oyuncusu ’nin dün oynanan maçının ilk yarısında bir pozisyonda topun kafasına sert bir şekilde gelmesi sonucu hafıza kaybı yaşadığı ve bunun üzerine acilen hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

'in 15. haftasındaki maçında bir pozisyonda kaleye atılan sert şutun kafasına isabet etmesi sonucu sakatlanan Chebake bir süre yerden kalkamamıştı. Tedavisinin ardından oyuna tekrar giren Faslı oyuncu ilk 45 dakikanın bitiminin ardından ikinci yarıda durumunun kötüleşmesi sonucu oyundan çıkarılmıştı.

Devre arasında sağlık ekibinin tedavisine olumlu yanıt vermediği belirtilen başarılı sağ bek oyuncusunun kısa süreli hafıza kaybı yaşadığı ve bunun üzerine acilen Turgut Özal Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak burada kontrol altına alındığı ifade edildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada 'nin son durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı olarak dinlendirildiği belirtildi.

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Yeni Malatyaspor'lu Chebake maç sırasında hafıza kaybı yaşadı!
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